Un Suisse témoigne depuis Sydney
«Nous voulions voir le coucher de soleil sur la plage de Bondi»

Fabian Gyr voulait profiter pleinement de ses vacances en Australie. Mais l'attaque de dimanche à Sydney l'a énormément choqué. Il avait lui-même prévu de se rendre à Bondi Beach le soir de l'attentat.
Publié: il y a 28 minutes
Fabian Gyr est actuellement en vacances à Sydney. Cette photo a été prise avant l'attentat dans la ville australienne.
Mattia Jutzeler et Michel Imhof

Fabian Gyr entretient un lien particulier avec l’Australie. Lorsqu'il était étudiant, il y a effectué un semestre d’échange. Sydney l’a tellement marqué qu’il y est retourné à plusieurs reprises.

Son séjour actuel a toutefois été marqué par une attaque d’une extrême violence. Dimanche, sur la célèbre plage de Bondi Beach à Sydney, deux assaillants ont tué plusieurs personnes. La cible était une fête juive organisée ce soir-là sur la plage. Les autorités parlent d’un attentat terroriste antisémite.

«Tout Sydney est sous le choc»

Blick a pris contact avec Fabian Gyr. Il raconte comment il a vécu le massacre de Sydney et quelle est l'ambiance actuelle dans la ville.

Fabian, comment avez-vous réagi en apprenant la nouvelle de l’attaque?
J’étais complètement bouleversé. Cette nouvelle m’a profondément choqué. Après une journée de randonnée dans les Blue Mountains, j'avais prévu d'aller voir le coucher de soleil soit à l'Opéra, soit justement à Bondi Beach. Après avoir appris la nouvelle, nous avons tout annulé. Mes amis et moi étions sous le choc. On le sent aussi dans toute la ville.

Quelle est l'ambiance actuelle à Sydney?
Difficile à dire. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde dans les rues que d'habitude. Les gens ne parlent que d'un seul sujet. Beaucoup ne comprennent pas comment des gens ont pu faire une chose pareille. Je suis en route avec des amis de Sydney, ils voient en permanence de nouvelles vidéos sur les réseaux sociaux. Partout, on parle de la vidéo montrant une personne civile maîtrisant l'auteur de l'attentat, qui s'est emparée de l'arme et a ainsi pu éviter d'autres victimes.

Quel impact cette attaque a-t-il sur les habitants?
J'ai l'impression que les gens ne pensent qu'à l'attentat et que tout le reste passe au second plan. Nous aussi, nous ne parlons que de ça. On ne sait pas comment réagir en ce moment. Les gens semblent plus prudents, mais aussi plus méfiants dans la rue. De notre côté, nous avons levé le pied et modifié nos plans pour la soirée.

Vous êtes vous-même déjà allé à Bondi Beach. Quel genre d’endroit est-ce?
C'est la deuxième fois que je viens à Sydney et les deux fois, je suis allé à Bondi Beach. C’est une plage de proximité, un lieu de détente pour les habitants, mais aussi un endroit où l’on fait beaucoup de sport. Le week-end surtout, c’est un point de rendez-vous central pour les gens d’ici. Mes amis de Sydney avaient justement prévu de s’y retrouver dimanche pour profiter des dernières heures du week-end. Un acte pareil dans un lieu comme celui-ci laissera forcément des traces.

Comment cette nouvelle affecte-t-elle votre sentiment de sécurité à Sydney?
En principe, je me sens toujours en sécurité, mais sortir dans la rue me laisse un sentiment de malaise. Pour moi, je quitte Sydney demain pour deux semaines, mais j'entends d'autres personnes dire qu'elles veulent maintenant adapter la suite de leurs projets à Sydney.


