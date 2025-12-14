DE
Un homme courageux désarme un des assaillants
1:04
Fusillade antisémite à Sydney:Un homme courageux désarme un des assaillants

Fusillade antisémite en Australie
Le héros de Sydney a été touché par deux balles

Un acte héroïque a marqué l'attaque terroriste à Sydney. Ahmed al Ahmed, un vendeur de fruits de 43 ans, a désarmé courageusement un tireur sur la plage de Bondi, potentiellement sauvant de nombreuses vies.
Publié: 19:38 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
Ahmed al Ahmed a risqué sa vie pour désarmer l'un des assaillants.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Australiens saluaient dimanche un «héros» dont le courageux combat contre un tireur a peut-être sauvé de nombreuses vies au cours de l'attaque sur une plage de Sydney, qualifiée de «terroriste» et «antisémite» par les autorités

Après l'attaque sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, des images ont émergé sur les réseaux sociaux, montrant un homme attraper l'un des tireurs alors qu'il ouvre le feu sur des civils non armés. L'homme réussit ensuite à lui arracher l'arme des mains, avant de pointer l'arme sur l'assaillant tandis que celui-ci recule.

«C'est un héros à 100%»

Le média local 7News l'a identifié comme Ahmed al Ahmed, 43 ans, vendeur de fruits, et a indiqué qu'il avait été blessé par balle à deux reprises. Le média a parlé à un homme appelé Mustapha, qui dit être son cousin. «Il est à l'hôpital et nous ne savons pas exactement ce qui se passe à l'intérieur», a-t-il déclaré. «Nous espérons qu'il se remettra bien. C'est un héros à 100 %».

En ligne, Ahmed al Ahmed a été célébré pour son courage et sa réactivité. Le Premier ministre Anthony Albanese a également salué en lui et d'autres des «héros». Les autorités ont indiqué que les hommes armés avaient tué 11 personnes et blessé beaucoup d'autres lors de l'attaque de dimanche, l'une des pires de ce type en Australie depuis des années.

