Le bilan de l'attentat à Sydney monte à 16 morts

Le bilan de la fusillade sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney, est monté à 16 morts. Des dizaines de personnes ont également été blessées. L'un des suspects est mort, l'autre en garde à vue. Notre suivi en direct

Fusillade antisémite à Bondi Beach: voici ce que l'on sait jusqu'à présent Deux hommes armés ont ouvert le feu sur la plage de Bondi Beach à Sydney dimanche soir vers 18h47 (heure locale).

Au moins 16 personnes ont été tuées.

Parmi les victimes figurent au moins un citoyen israélien, un rabbin britannique, un survivant de l'Holocauste, l'un des assaillants et un policier, mais aussi des enfants.

Les autorités privilégient la thèse d'un attentat terroriste.

Une fête juive se déroulait sur la plage ce soir-là. Le bilan de l'attentat monte à 16 morts Lundi matin, heure australienne, le bilan des victimes de l'attaque terroriste de Bondi Beach à Sydney est monté à 16 morts. Au moins 40 autres personnes restent hospitalisées. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud, Ryan Park. Dans une interview accordée lors de l'émission Today Show, il a indiqué qu'un enfant figurait parmi les victimes. Ryan Park a également rendu hommage aux secouristes et aux ambulanciers. «C’est absolument horrible pour toute la communauté, mais surtout pour la communauté juive, a-t-il déclaré. J’ai parlé aux ambulanciers de la caserne de Randwick hier soir, à leur retour de ces scènes terribles, et leurs témoignages sont tout simplement déchirants.» Un Français figure parmi les victimes Un Français a été tué dans l'attaque contre des juifs perpétrée à Sydney, a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. «C'est avec une immense tristesse que nous avons appris que notre compatriote Dan Elkayam compterait parmi les victimes de l'attaque terroriste abjecte qui a frappé les familles juives rassemblées sur la plage de Bondi à Sydney, au premier jour de Hanouka», a posté le ministre sur X. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations Source: AFP Trump condamne une attaque «purement antisémite» Donald Trump a condamné dimanche l'attaque contre une fête juive à Sydney, la qualifiant d'acte «purement antisémite». «C'était une attaque terrible», a déclaré le président américain lors d'un événement de célébration de Noël à la Maison Blanche. Source: AFP Un survivant de l'Holocauste abattu sous les yeux de sa femme Il est mort à ses côtés: Alex Kleytman, survivant de l'Holocauste, a été abattu dimanche lors de l'attentat terroriste sur la plage de Bondi à Sydney, sous les yeux de sa femme. Larisa Kleytman l'a confirmé au journal «The Australian». «Il venait à Bondi Beach pour Hanoukka. Ça a toujours été une très belle fête pour nous durant de très nombreuses années», a-t-elle déclaré au journal. «Aujourd'hui, nous nous tenions là, debout, quand soudain une forte détonation a retenti et tout le monde est tombé, a-t-elle poursuivi. A ce moment, il était derrière moi et a décidé de se rapprocher. Il s’est redressé pour rester près de moi». Larisa Kleytman a précisé qu’il avait reçu une balle dans le dos. Selon le Daily Mail, le couple a deux enfants et onze petits-enfants. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations L'Autorité palestinienne condamne l'attaque Le ministère palestinien des Affaires étrangères a réagi dimanche à l'attaque de Sydney, via un communiqué. «Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés condamne fermement l'attentat terroriste», affirme-t-il, ajoutant rejeter «toutes les formes de violence, de terrorisme et d'extrémisme, qui sont contraires aux valeurs humanitaires et aux principes moraux». Le roi Charles «horrifié» Le roi Charles III, chef d'Etat de l'Australie, s'est dit dimanche «horrifié» par la fusillade meurtrière à Sydney pendant les célébrations juives de Hanouka, la qualifiant «d'effroyable attaque terroriste antisémite contre des Juifs». «Ma femme et moi sommes horrifiés et attristés» par cette attaque, a écrit le monarque de 77 ans dans un message publié sur X, adressant ses «pensées» à toutes les victimes de cette «effroyable attaque terroriste antisémite contre des Juifs». «Je sais que l'esprit de communauté et d'amour qui brille si fort en Australie, ainsi que la lumière au coeur de la fête de Hanouka, triompheront toujours des ténèbres», a-t-il ajouté. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations Source: AFP Le héros de Sydney touché par deux balles Une vidéo montre un homme se faufiler derrière l'un des assaillants, le saisir et le neutraliser. Il aurait ainsi évité d’autres morts et blessés. Selon 7News, le héros s’appelle Ahmed al Ahmed (43 ans). 1:04 Fusillade antisémite à Sydney: Un homme courageux désarme un des assaillants D’après un proche, il passait par là par hasard. Il n’aurait aucune expérience des armes et aurait simplement agi par réflexe. Le quadragénaire aurait été touché par deux balles. Cette information n’a toutefois pas été confirmée. Il est actuellement soigné à l’hôpital.

«Nous espérons vraiment qu'il va bien. C'est un héros, sans aucun doute.» Karin Keller-Sutter s'exprime sur X A la suite des attaques de Sydney, Karin Keller-Sutter s'adresse aux Australiens sur X. « La Suisse exprime sa solidarité avec les victimes et leurs familles », écrit la présidente de la Confédération. La Suisse s'oppose fermement à toutes les formes de violence, d'antisémitisme et de haine. La France «continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite», promet Macron Le président de la République Emmanuel Macron a promis dimanche que la France continuerait «de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite» et exprimé «ses pensées» pour les victimes de la fusillade qui a fait onze morts sur la célèbre plage de Bondi à Sydney. La France «partage la douleur du peuple australien et continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite qui nous meurtrit tous, partout où elle frappe», a réagi le chef de l'Etat sur le réseau social X, dénonçant «une attaque terroriste antisémite (qui) a frappé des familles rassemblées pour célébrer Hanouka». Source: ATS Le Premier ministre australien salue les «héros» intervenus lors de l'attaque Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu hommage dimanche aux «héros» qui sont intervenus pour tenter de mettre fin à l'attaque survenue sur la plage de Bondi à Sydney en pleine fête juive d'Hanouka, dénonçant un acte qui «dépasse l'entendement». «Nous avons vu aujourd'hui des Australiens courir vers le danger pour aider les autres. Ces Australiens sont des héros et leur bravoure a sauvé des vies», a déclaré Anthony Albanese lors d'une conférence de presse, alors que des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes présentes tenter de maîtriser les assaillants. Source: AFP

La police australienne a confirmé la mort d'au moins douze personnes après une fusillade sur la plage de Bondi à Sydney, où se déroulait une célébration de la fête juive de Hanouka. Au moins 29 personnes auraient été blessées. Deux personnes soupçonnées d'être les tireurs ont été «neutralisés» . L'opération n'est pas terminée pour autant a indiqué la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, ordonnant au public d'éviter le secteur.

«La police est en train d'intervenir sur un incident en cours à la plage de Bondi et ordonne au public d'EVITER le secteur. Quiconque sur place doit chercher à se mettre à l'abri», a écrit la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Selon ABC News, des hélicoptères et des bateaux de la police auraient été aperçus sur place. De son côté, le journal «Sydney Morning Herald», rapporte qu'un tireur présumé aurait été atteint par balles par la police et un autre a été arrêté.

Située dans l'est de Sydney, Bondi est la plage la plus célèbre d'Australie et attire un grand nombre de touristes, de surfeurs et de nageurs, tout particulièrement durant les week-ends.