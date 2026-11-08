Un tremblement de terre de magnitude 5,7 a secoué le centre du Japon, tôt dimanche. Les autorités rapportent 24 blessés, des vitrines brisées et des perturbations dans le trafic ferroviaire, notamment des trains Shinkansen.

ATS Agence télégraphique suisse

Un séisme de magnitude 5,7 a fait plus d'une vingtaine de blessés aux premières heures de dimanche dans le centre du Japon, selon les autorités et les médias locaux.

Le tremblement de terre s'est produit à 01h04 (17h04 en Suisse samedi) à 40 km de profondeur dans l'ouest de la préfecture de Shizuoka, à environ 200 km à l'ouest de Tokyo, a indiqué l'Agence météorologique japonaise. Le journal local Chunichi Shimbun et la chaîne Tokai TV ont fait état d'au moins 24 blessés dans la préfecture de Shizuoka et celle voisine d'Aichi.

Un responsable des secours de la préfecture d'Aichi a dit à l'AFP que 16 blessés légers étaient comptabilisés. La préfecture de Shizuoka a pour sa part fait état de trois blessés, dont une femme de 90 ans tombée de son lit.

Des dégâts matériels, comme des vitrines brisées, ont été rapportés dans plusieurs des villes affectées, et le trafic ferroviaire est perturbé dimanche matin dans la région, y compris celui des trains à grande vitesse Shinkansen.

Situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, le Japon subit chaque année environ 18 % des séismes enregistrés dans le monde. La grande majorité de ces secousses sont sans conséquence, mais le pays reste hanté par le tremblement de terre de magnitude 9 et le tsunami du 11 mars 2011, qui avait fait environ 18'500 morts et disparus et provoqué une catastrophe dans la centrale nucléaire de Fukushima.