Un séisme de magnitude 5,5 a frappé le centre du Bangladesh vendredi, selon l'USGS. L'épicentre a été localisé près de Narsingdi, à 30 km de Dacca. Plusieurs personnes sont décédées, selon un premier bilan.

Un séisme de magnitude 5,5 frappe le centre du Bangladesh

Un séisme a secoué le centre du Bangladesh. Photo: X

Un séisme de magnitude 5,5 a frappé vendredi le centre du Bangladesh, a annoncé l'Institut d'études géologiques américains (USGS). Le tremblement de terre s'est produit à 10h38 locales (4h38 GMT) près de la ville de Narsingdi, à une trentaine de kilomètres au nord-est de la capitale du pays, Dacca, selon l'USGS, qui a suggéré la possibilité d'un «nombre significatif de victimes».

Un premier bilan est tombé: le département de la Santé a fait état d'au moins trois morts, selon un bilan provisoire.

26 secondes de secousse

Les services bangladais de météorologie ont pour leur part fait état d'un séisme d'une magnitude de 5,7 dont ils ont localisé l'épicentre dans la ville de Mabhabdi, dans le district de Narsingdi, ajoutant que la secousse avait été ressentie pendant 26 secondes. «Nous n'avons pas été informés de l'existence de victimes à ce stade», a déclaré à l'AFP un responsable de la direction nationale des services de santé, Moinul Hossain.

Le séisme est survenu à une heure où une part importante de la population se trouvait à son domicile ce vendredi, jour de congé hebdomadaire dans le pays à forte majorité musulmane de 170 millions d'habitants. Le Bangladesh est souvent le théâtre de secousses telluriques, mais le dernier tremblement de terre important survenu sur son sol remonte à 1896.