Le président du Parlement libanais garantit le respect de la trêve par le Hezbollah

Le président du Parlement libanais Nabih Berri, qui joue un rôle d'intermédiaire entre le Hezbollah et les Etats-Unis, garantira l'adhésion de la formation pro-iranienne à un «cessez-le-feu global» avec Israël, a déclaré mardi son conseiller à l'AFP.

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi soir qu'Israël lui avait promis de ne pas frapper la banlieue sud de Beyrouth et que le Hezbollah allait en contrepartie «cesser totalement le feu». Les deux parties n'ont pas confirmé.

«La principale demande du président Berri est un cessez-le-feu global. Si un accord de cessez-le-feu global est obtenu, il en garantit le respect par le Hezbollah», a déclaré son conseiller Ali Hamdan à l'AFP. Nabih Berri est le chef du mouvement chiite Amal, allié du Hezbollah qui n'entretient pas de contacts directs avec les Etats-Unis.

Son conseiller a précisé que «le cessez-le-feu global signifie l'arrêt des frappes aériennes, depuis la terre ou depuis la mer, et qu'il n'y ait pas de dynamitages ou de démolition"»dans le sud du Liban, où Israël est accusé de raser des localités entières.

Source: AFP