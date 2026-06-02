Un responsable militaire iranien juge la reprise de la guerre «inévitable»
Une reprise de la guerre contre les Etats-Unis est «inévitable», a estimé mardi un haut responsable militaire iranien, au moment où les discussions entre Téhéran et Washington pour mettre fin durablement aux hostilités au Moyen-Orient semblent piétiner.
«Les Etats-Unis exigent notre capitulation totale et la nation iranienne ne capitulera jamais», a déclaré un adjoint du commandement interarmée Khatam al-Anbiya, Mohammad Jafar Assadi.
«Sans capitulation, la guerre est inévitable. Donc nous attendons et la guerre ne nous fait pas peur», a ajouté Jafar Assadi, selon des propos rapportés par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Le président du Parlement libanais garantit le respect de la trêve par le Hezbollah
Le président du Parlement libanais Nabih Berri, qui joue un rôle d'intermédiaire entre le Hezbollah et les Etats-Unis, garantira l'adhésion de la formation pro-iranienne à un «cessez-le-feu global» avec Israël, a déclaré mardi son conseiller à l'AFP.
Le président américain Donald Trump a annoncé lundi soir qu'Israël lui avait promis de ne pas frapper la banlieue sud de Beyrouth et que le Hezbollah allait en contrepartie «cesser totalement le feu». Les deux parties n'ont pas confirmé.
«La principale demande du président Berri est un cessez-le-feu global. Si un accord de cessez-le-feu global est obtenu, il en garantit le respect par le Hezbollah», a déclaré son conseiller Ali Hamdan à l'AFP. Nabih Berri est le chef du mouvement chiite Amal, allié du Hezbollah qui n'entretient pas de contacts directs avec les Etats-Unis.
Son conseiller a précisé que «le cessez-le-feu global signifie l'arrêt des frappes aériennes, depuis la terre ou depuis la mer, et qu'il n'y ait pas de dynamitages ou de démolition"»dans le sud du Liban, où Israël est accusé de raser des localités entières.
Source: AFP
Pour Paris, «rien ne peut justifier» une occupation prolongée d'Israël au Liban
«Rien ne peut justifier» la poursuite des opérations militaires et une occupation prolongée d'Israël au Liban, a estimé mardi le chef de la diplomatie française, alors qu'Israël et le Hezbollah ont poursuivi leurs affrontements dans la nuit malgré l'annonce par Donald Trump d'un accord.
«Il est hors de question que le Liban soit en quelque sorte une victime expiatoire d'un accord qui peine à se conclure entre l'Iran et les Etats-Unis», a en outre souligné Jean-Noël Barrot sur France TV, qui dit s'être entretenu lundi soir avec son homologue américain Marco Rubio.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté tôt mardi deux projectiles en provenance du Liban
L'armée israélienne a annoncé l'interception tôt mardi de deux projectiles venus du Liban, après que Donald Trump a assuré que le mouvement pro-iranien Hezbollah et Israël allaient cesser leurs affrontements.
«A la suite des sirènes qui ont retenti à 01h35 (22h35 GMT) dans plusieurs zones du nord d'Israël, l'armée de l'air israélienne a intercepté deux projectiles qui ont pénétré sur le territoire israélien depuis le Liban», a écrit l'armée sur Telegram.
L'armée israélienne a aussi annoncé dans le même message qu'une «cible aérienne suspecte» avait été identifiée peu après et était tombée du côté israélien de la frontière avec le Liban, sans faire de blessé.
Source: AFP
Le Hezbollah revendique des attaques contre l'armée israélienne dans le sud du Liban
Le Hezbollah a revendiqué des attaques lundi soir contre des cibles israéliennes dans le sud du Liban, tandis que l'agence officielle libanaise Ani y a signalé des frappes israéliennes, après que Donald Trump a assuré que les deux parties allaient cesser leurs affrontements.
L'Agence nationale d'information a rapporté que des frappes israéliennes avaient ciblé les villages de Marwaniyeh, Sidiqine, Yater and Mansouri, dans le sud du Liban, et qu'une «très violente détonation» avait été entendue à Debbine.
Source: AFP
Trump exhorte Israël et le Hezbollah à arrêter de se battre «pour toujours»
Donald Trump a exhorté lundi Israël et le Hezbollah à arrêter de se battre «pour toujours» après que le président américain a assuré que les deux parties lui avaient promis un apaisement.
Il a déclaré sur son réseau Truth Social que le Hezbollah avait «accepté d'arrêter de tirer sur Israël et ses soldats. De même, Israël a accepté de cesser de tirer sur eux. Voyons combien de temps cela durera – espérons que ce soit pour TOUJOURS!»
Source: AFP
L'ambassade du Liban confirme une «cessation mutuelle des attaques»
L'ambassade du Liban aux Etats-Unis a déclaré lundi que le Hezbollah avait accepté une proposition américaine de «cessation mutuelle des attaques» avec Israël, qui avait menacé plus tôt de frapper la banlieue sud de Beyrouth à la veille de négociations israélo-libanaises.
«Les autorités libanaises ont reçu la confirmation de l'acceptation par le Hezbollah de la proposition américaine prévoyant une cessation mutuelle des attaques», indique un communiqué de l'ambassade diffusé par le bureau de la présidence libanaise.
«Dans le cadre de l'arrangement proposé, les frappes israéliennes sur Dahiyeh (la banlieue sud de Beyrouth) cesseraient en échange de l'engagement du Hezbollah à s'abstenir de lancer des attaques contre Israël, le cadre du cessez-le-feu devant être élargi pour couvrir l'ensemble du territoire libanais».
Source: AFP
Deux soldats israéliens tués par des drones du Hezbollah
L'armée israélienne a annoncé lundi la mort dans le sud du Liban de deux soldats, tués par des drones explosifs du Hezbollah, dont l'un près de la forteresse de Beaufort. Le docteur Ori Yossef Silvester, 30 ans, «est tombé au combat dans le sud du Liban», a indiqué l'armée dans un bref communiqué.
Elle avait annoncé en matinée la mort du sergent-chef Adam Tzarfati, 20 ans, également tué dans le sud du Liban. Une source militaire a précisé à l'AFP que les deux militaires avaient été tués chacun par un drone explosif du Hezbollah. Ori Yossef Silvester a été tué dans l'après-midi dans le secteur de la forteresse de Beaufort, dont Israël avait annoncé s'être emparée dimanche, selon cette source.
Au total, 27 Israéliens ont été tués, dont 26 soldats et un contractuel civil, depuis la reprise de l'affrontement entre Israël et le Hezbollah le 2 mars, quand le mouvement chiite a rouvert un front en soutien à l'Iran après l'offensive israélo-américaine le visant.
Source: AFP
Trump dit que le Hezbollah s'est engagé à cesser totalement le feu
Donald Trump a assuré lundi que Benjamin Netanyahu s'était engagé, lors d'une entretien téléphonique, à ne pas envoyer de troupes à Beyrouth, alors qu'Israël a menacé d'attaquer la banlieue sud de la capitale libanaise.
Le président américain a aussi affirmé sur son réseau Truth Social avoir eu un «très bon» échange avec le Hezbollah via des intermédiaires, en ajoutant que la formation pro-iranienne allait «cesser totalement le feu.» «Israël ne les attaquera pas et ils n'attaqueront pas Israël», a écrit le président américain.
Le milliardaire a aussi assuré que «les discussions continuaient à un rythme rapide avec la République islamique d'Iran». L'affirmation du président américain contredit l'annonce de l'agence de presse iranienne Tasnim, selon laquelle Téhéran a rompu le dialogue indirect avec Washington, notamment à cause de l'offensive israélienne au Liban.
Source: AFP
L'ONU très inquiète pour le Liban
L'ONU très inquiète de l'escalade des hostilités au Liban où Israël intensifie son offensive, a appelé lundi toutes les parties à respecter le cessez-le-feu et à éviter une «nouvelle escalade».
«Nous sommes très inquiets de l'escalade dans les activités militaires dans le sud du Liban et au-delà», a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général. «Nous appelons tous les acteurs à respecter la cessation des hostilités et à éviter une nouvelle escalade».
Source: AFP
Le Hezbollah refuse de mettre fin à ses attaques sur Israël
Le Hezbollah ne cessera pas de bombarder le nord d'Israël, a affirmé à l'AFP lundi une source proche de la formation pro-iranienne, en réaction aux menaces d'Israël d'attaquer la banlieue sud de Beyrouth s'il ne mettait pas fin à ses attaques. Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a déclaré lundi qu'il n'y aurait «pas de calme» à Beyrouth et dans sa banlieue sans l'arrêt des attaques du Hezbollah.
Un responsable américain avait également indiqué dimanche que les Etats-Unis avaient proposé un plan aux termes duquel «le Hezbollah devait mettre fin à toutes ses attaques contre Israël. En contrepartie, Israël s'abstiendrait de toute escalade à Beyrouth».
«Le Hezbollah ne s'engagera pas à cesser de bombarder le nord» d'Israël, a affirmé cette source qui a requis l'anonymat. «Pourquoi cesser ces frappes qui font mal à Israël alors qu'il bombarde le Liban?»
Source: AFP