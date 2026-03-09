Les vols militaires chinois autour de Taïwan ont chuté de 42 % en janvier-février 2026 par rapport à 2025. Les analystes s'interrogent sur ce ralentissement inédit des activités aériennes de Pékin.

AFP Agence France-Presse

Taïwan n'a détecté aucun avion militaire chinois autour de l'île pendant neuf des dix derniers jours et les analystes s'interrogent sur les raisons potentielles de cette baisse de la pression militaire exercée par Pékin sur le territoire.

La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et n'exclut pas d'utiliser la force pour s'en emparer. Ses déploiements de navires ou avions de combat autour de l'île sont devenus quasi quotidiens.

Mais depuis le 28 février, seuls deux avions chinois ont été enregistrés près de Taïwan, les deux sur la même période de 24 heures, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres publiés quotidiennement par le ministère de la Défense. C'est très loin des 86 enregistrés l'année dernière à la même période. Il s'agit ainsi de la plus longue période sans détection depuis que l'AFP a commencé à enregistrer ces chiffres en 2024.

Une chute de 42%

Concernant les navires de guerre chinois, six par jour en moyenne ont été repérés autour de l'île ces dix derniers jours, comme l'année dernière. Sur janvier et février 2026, les sorties aériennes chinoises ont diminué d'environ 42% dans la zone par rapport à janvier-février 2025. Le nombre de navires de guerre était lui inférieur d'environ 4,5% à celui de l'année dernière.

Face à cette «perturbation importante des activités», «l'absence d'explication rationnelle est déconcertante» pour Ben Lewis, du site PLATracker. L'analyste n'a toutefois repéré «aucun signe indiquant que la (Chine) se prépare à une action militaire majeure».

Les analystes avancent diverses hypothèses pour expliquer ce ralentissement aérien: récentes purges pour corruption dans l'armée chinoise, visite fin mars du président américain Donald Trump en Chine, ou guerre au Moyen-Orient.