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«Mort sur le Nil» version US
Un meurtre en pleine croisière: le FBI monte à bord

Un paquebot de croisière a dû revenir au port lundi pour que les autorités débarquent un passager suspecté de meurtre. Le bateau a ensuite pu repartir comme si de rien n'était.
Publié: 02:43 heures
Le paquebot a dû rentrer au Texas pour que le FBI arrête l'homme suspecté d'homicide.
Photo: Imago
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Yannick WeberNewsdesk

Que s'est-il passé sur le MSC Seascape? C'est le FBI qui le dira. Lundi, il a indiqué avoir arrêté homme sur le paquebot de croisière «en lien avec un homicide suspecté». Le bureau d'investigation ne donne pour l'heure pas plus d'informations. La compagnie MSC (dont le siège est à Genève) a pour sa part confirmé que, «après avoir signalé un incident sur un de nos paquebots, les autorités nous ont ordonné de rentrer au port».

Retour donc à Galveston, au Texas, d'où la croisière de sept jours dans les Caraïbes avait débuté dimanche. Arrivés à bon port, des agents du FBI sont montés sur le bateau et en sont ressortis avec un homme menotté. Selon ABC News, un centre médical au Texas a confirmé que la victime était une femme et que l'autopsie serait réalisée mardi. On ne sait pas encore de façon certaine si celle-ci avait un lien avec le suspect.

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