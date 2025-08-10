DE
Recherché par Interpol
Un mafieux italien arrêté en Colombie pour trafic de cocaïne

La Colombie a arrêté Federico Starnone, un membre clé de la mafia calabraise 'Ndrangheta, à Cali. Soupçonné de coordonner un réseau de trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Italie, il était recherché par Interpol.
Publié: il y a 21 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Écouter
La Colombie a arrêté Federico Starnone, un membre clé de la mafia calabraise 'Ndrangheta, à Cali
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

La Colombie a arrêté un membre de la mafia calabraise 'Ndrangheta soupçonné de coordonner un réseau de trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Italie, a annoncé dimanche la police.

Federico Starnone, alias «Fedi», a été arrêté à Cali (sud-ouest). Il était recherché par Interpol et avait été désigné en Colombie comme le «successeur» de Giuseppe Palermo, arrêté à Bogota il y a un mois lors d'une opération de grande envergure menée conjointement par la Colombie et l'Italie.

Une dizaine d'agents des forces spéciales équipés de matériel tactique et d'armes automatiques ont été déployés pour cette opération. L'homme a été arrêté, en coordination avec les autorités italiennes, dans son appartement à Cali. Peu avant, il avait été filmé par les autorités en train de prendre un café sur son balcon.

«Une vie discrète»

Le directeur de la police de Cali, Henry Bello, a souligné dans un communiqué que l'homme «dirigeait des alliances criminelles» avec le plus grand cartel de trafic de drogue en Colombie, le Clan del Golfo, le Premier Commandement Capital du Brésil et le gang Los Choneros d'Equateur, dont le chef, surnommé «Fito», est jugé aux Etats-Unis pour trafic de drogue après avoir été récemment extradé.

Federico Starnone est un «acheteur en gros de cocaïne pour la mafia italienne», a ajouté le président colombien Gustavo Petro sur le réseau social X. Selon les autorités, l'organisation expédiait de la cocaïne vers l'Europe dissimulée dans des conteneurs chargés de fruits et de café.

L'homme «menait une vie discrète», selon le communiqué de la police. La Colombie est le premier exportateur mondial de cocaïne et a battu l'année dernière des records de production de cette drogue, selon un rapport de l'ONU.

Le pays, plongé dans une guerre interne depuis plus d'un demi-siècle entre des guérillas, les narcotrafiquants et les forces gouvernementales, connaît sa pire crise sécuritaire de la dernière décennie en raison de la violence des groupes armés qui tirent profit des revenus du trafic de drogue.

