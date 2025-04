Lundi, l’Espagne, le Portugal et le sud de la France ont été frappés par une panne d’électricité. Aujourd’hui, Herbert Saurugg, expert en prévention des crises, explique comment un tel incident a pu survenir et si un scénario similaire pourrait se produire en Suisse.

1/5 Une panne d'électricité a provoqué le chaos dans la péninsule ibérique lundi midi. Photo: AFP

Qendresa Llugiqi

A 12h30, tout s’est arrêté. Lundi, l’Espagne, le Portugal et le sud de la France ont été frappés par une panne d’électricité massive. De larges pans des infrastructures – transports et feux de signalisation, réseau ferroviaire, aéroports, mais aussi communications – se sont retrouvés à l'arrêt. Internet et téléphonie ont également été coupés.

Le premier à annoncer la panne a été le fournisseur espagnol Endesa. Peu avant 13 heures, le gestionnaire du réseau national espagnol, Red Eléctrica Española (REE), a indiqué lundi qu’il travaillait au rétablissement de l’alimentation: un plan d'urgence a été déclenché.

Dans la nuit de lundi à mardi, le courant revenait progressivement, pour atteindre désormais presque 100% de ses capacités. Mais pour l’heure, l’origine exacte de la coupure reste inconnue. «Toutes les ressources ont été utilisées pour résoudre le problème», a assuré l’entreprise.

Tous connectés au même système

L’expert autrichien Herbert Saurugg, spécialiste en prévention de crises, alerte depuis des années sur le risque de black-out en Europe. Ancien officier de carrière pendant 15 ans, il connaît bien les enjeux énergétiques. Il se concentre aujourd’hui sur la sécurité de l'approvisionnement électrique européen. Interviewé par Blick, il explique: «Dans le pire des cas, de telles pannes de courant peuvent durer des heures, voire des jours. Et prévient: chaque heure qui passe rend la situation plus précaire dans le pays.»

Pour l’instant, il est trop tôt pour parler de black-out généralisé, nuance-t-il. «Nous ne savons pas encore si tous les secteurs du réseau électrique espagnol ont été touchés. Ce qui est sûr, c’est que la panne a affecté très large zone.» La simultanéité entre les trois pays s’explique par leur position périphérique: «Ils sont tous raccordés à la périphérie du système d’interconnexion européen.»

Une surcharge a-t-elle entraîné une panne?

Selon Herbert Saurugg, l'instabilité du système est la cause la plus probable. «Il y a probablement eu une instabilité quelque part, ce qui a entraîné un déséquilibre de certaines parties du système. Le système s’est donc arrêté automatiquement par mesure de précaution.» Il estime ce scénario plausible: «Si l’on regarde les prix actuels de l’électricité, celle-ci est presque gratuite. Les conditions météorologiques ont entraîné un surplus d’électricité photovoltaïque, ce qui pourrait avoir provoqué une surcharge.»

D'autres pistes restent possibles: cyberattaques, erreurs humaines ou simples défaillances techniques. «Souvent, la cause est un enchaînement de nombreux éléments individuels.» Selon lui, il faudra des semaines, voire des mois, pour analyser la panne avec précisions.

Un préjudice de 100 milliards

Les coupures d’électricité ont des conséquences lourdes à l’échelle nationale. Selon Herbert Saurugg, après six heures sans courant, de nombreux pays connaissent un effondrement complet: «La panne de courant entraîne la disparition de tous les systèmes informatiques: téléphoner, paiements, commandes – tout cela ne fonctionne plus. Toute la logistique est touchée, ce qui complique par exemple aussi l'approvisionnement du pays.»

Quant à la Suisse, pourrait-elle être frappée par un tel événement? Selon lui, le risque existe, mais reste limité: «La Suisse est relativement bien protégée par sa position centrale au sein de ce réseau électrique. La plupart du temps, ce sont les régions extérieures qui sont touchées.»

Mais si une panne survenait, elle aurait des conséquences dramatiques, alerte Herbert Saurugg: «Dans une précédente analyse des risques, l’Office fédéral de la protection de la population estimait les dommages économiques à plus de 100 milliards de francs.»