Des lecteurs témoignent de la panne d'électricité massive qui les frappent à l'heure actuelle dans différentes villes et régions d'Espagne et du Portugal. Depuis la capitale espagnole, un lecteur de Blick écrit: «Nous sommes actuellement dans le centre de Madrid: Blackout total! Tout le monde est dans la rue, car rien ne fonctionne à l'intérieur. Le métro est hors service et les gens prennent le bus ou le taxi. Les feux de signalisation ne fonctionnent plus et c'est aux policiers de régler la circulation.»

À Valence, la situation semble similaire, du moins par endroits. «Ici aussi, tout est coupé. Impossible de retourner au bureau: tout fonctionne électroniquement, y compris les cartes d’accès. Il n’y a aucune information disponible», déplore un lecteur. Un autre ajoute: «Je suis connecté au Wi-Fi d’une épicerie, je suppose qu’ils ont un générateur.»

«Tous les magasins étaient dans le noir complet»

Un lectrice de Blick résidant en Espagne depuis plusieurs années, dans la commune d'Ondara plus précisément, raconte: «Quand nous sommes sortis pour faire des courses, tous les magasins étaient dans le noir complet. Chez nous, pas d'électricité non plus. Heureusement, nous avons des panneaux solaire sur le toit.»

Cette panne gigantesque s'étend jusqu'en Andalousie: «Cuisines des restaurants, stations-service, caisses des magasins, plus rien ne fonctionne, à part un vieux distributeur de bières», ironise un lecteur. Valence semble également touchée, du moins en partie: «Je suis connectée au Wifi d'une épicerie, je suppose qu'ils ont un groupe électrogène de secours», écrit un autre lectrice de Blick.

«Rien ne marche depuis plus de 45 minutes»

Le réseau de téléphonie mobile est également touché: «Bonjour, nous sommes à Pontevedra. Le courant a été coupé à 12h30 et le réseau mobile est très ralenti ou complètement inexistant», réussit à écrire un lecteur. Depuis l'avion à l'aéroport de Malaga, un lecteur nous contacte: «Rien ne marche depuis plus de 45 minutes.» A l'aéroport de Lisbonne, le courant a également été coupé. Pour l'heure, il fonctionne sur courant de secours, comme nous l'ont rapporté plusieurs lecteurs.

Il n'y a pas que l'Espagne qui est touchée: la grande ville portugaise de Porto est aussi victime de la panne. «Je me promène dans les rues de Porto et il n'y a plus d'électricité nulle part», raconte une lectrice. Des lecteurs de l'Algarve, région la plus au sud du Portugal, se manifestent également: «Ici, la panne de courant dure depuis plus d'une heure», témoigne l'un d'eux.