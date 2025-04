Le réseau électrique au Portugal «parfaitement stabilisé».

01:20 heures

De nombreux quartiers de Madrid ont à nouveau l'électricité

Après plus de neuf heures d'isolement presque complet, l'électricité, Internet et le réseau téléphonique ont fait leur grand retour à Madrid. Entre 21h30 et 22h30, l'alimentation électrique a en effet été rétablie dans de nombreux quartiers de la capitale espagnole, rapportent les médias, citant des habitants.

Le retour soudain du courant a été accueilli par des applaudissements dans le quartier madrilène de Chamberí. Des habitants ont ainsi exprimé leur joie depuis leur balcon, leur fenêtre ou encore leur voiture. Des «Siii» (Oui) et «Vivaaa» (Hourraa) pouvaient être entendus dans plusieurs rues du quartier. Plusieurs personnes ont en outre entonné le célèbre chant «Y Viva España».