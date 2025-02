Londres dit adieu à ce pub historique, qui avait un petit côté helvétique

1/4 Un garde suisse, une police d'écriture germanique, un balcon typique et du bois. Non, vous n'êtes pas dans les Alpes bernoises, mais bien au nord-ouest de Londres, dans le quartier de Camden. Enfin, plus pour longtemps, car le Ye Olde Swiss Cottage a dû mettre la clef sous la porte après près de 200 ans d'existence. Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Cet iconique chalet suisse du centre-ville de Londres a servi ses dernières pintes. Ce samedi 1er février, le pub Ye Olde Swiss Cottage (littéralement: le vieux chalet suisse) a dû mettre la clef sous la porte après presque 200 ans d'existence dans le nord-ouest de la capitale anglaise, raconte la BBC dimanche.

«Nous versons tous une larme», déclare Candice Temple au magazine londonien «Ham & High», habituée des réunions de groupe dans le bistrot au joli balcon boisé et à l'intérieur typique. «Le Ye Old Swiss Cottage est l'un des plus beaux endroits au monde, assure l'habitué Tony Kay, qui vit dans les environs depuis les années 1970. C'est l'un de ces endroits étranges où lorsque vous entrez, la musique s'arrête et tout le monde se retourne et vous regarde.»

1/5 Datée de 1914, l'œuvre «Swiss Cottage» de la peintre polonaise Stanislawa de Karlowska, qui a habité le quartier et a dessiné le pub anglo-suisse, est exposée au Tate Museum de Londres. Photo: Domaine public

L'établissement du coin de la rue Finchley est historique. Fondé en 1830, il a donné son nom à l'arrêt de métro voisin et sa zone urbaine dans le quartier de Camden. Etant donné son architecture digne des Alpes suisses, il a été peint puis photographié à plusieurs reprises.

Chalet suisse au futur trouble

Le Swiss Cottage sera-t-il sauvé? La brasserie Samuel Smiths, qui exploitait les lieux, n'a pas répondu aux interrogations de la télévision britannique. De quoi susciter des inquiétudes chez les Anglais du coin, dont on sait qu'ils s'attachent facilement à leur pub local, aux bières qu'il sert pour quelques pounds et aux matches qu'il permet de visionner en équipe.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le chalet suisse avait perdu de sa superbe – et de ses clients – depuis quelque temps. Puisque le bâtiment n'est pas classé et n'est pas considéré pour sa valeur communautaire, il pourrait s'avérer difficile de le sauvegarder. «Ce que je ne veux pas, c'est qu'il soit démoli et transformé en appartements», s'inquiète l'habitué Tony Kay.