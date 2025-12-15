A Berlin, Zelensky a proposé de renoncer à l'adhésion à l'OTAN mais refuse de céder des territoires. Les discussions se poursuivent ce lundi et porteront sur la sécurité, la reconstruction de l'Ukraine, sa possible adhésion à l'UE et des sanctions contre Moscou.

Volodymyr Zelensky est prêt à faire une concession conséquente à la Russie

Volodymyr Zelensky pourrait céder sur un point clé dans les discussions de paix pour l'Ukraine: lors de récentes discussions à Berlin avec des négociateurs américains, il a suggéré de renoncer aux ambitions d’adhésion de l’Ukraine à l'OTAN, selon l'agence Reuters.

Pour Vladimir Poutine, l'adhésion possible de l'Ukraine à l’OTAN était l’un des motifs de son invasion illégale en 2022. Aucun autre détail des entretiens de Zelensky avec l’envoyé spécial Steve Witkoff et Jared Kushner n’a encore été divulgué.

L'Ukraine ne veut pas céder de territoires

Les discussions à Berlin ont porté sur un plan de paix en 20 points, conçu par l’Ukraine et ses alliés européens à partir d’une proposition américaine. L’Ukraine se serait d’abord dite prête à se retirer de certaines zones du Donbass, à condition que la Russie fasse de même.

Une fois de plus, la Russie était absente des dernières discussions. Problème: elle conditionne la fin du conflit à des concessions territoriales, alors que Zelensky a toujours affirmé que l’Ukraine ne céderait aucun territoire.

Les discussions à Berlin reprendront lundi 15 décembre, a indiqué un conseiller de Zelensky à Reuters. Les négociations portent sur les garanties de sécurité, la reconstruction de l’Ukraine, une éventuelle adhésion à l’UE et la levée des sanctions contre la Russie.