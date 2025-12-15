DE
FR

Réunion sur l'Ukraine à Berlin
Volodymyr Zelensky est prêt à faire une concession conséquente à la Russie

A Berlin, Zelensky a proposé de renoncer à l'adhésion à l'OTAN mais refuse de céder des territoires. Les discussions se poursuivent ce lundi et porteront sur la sécurité, la reconstruction de l'Ukraine, sa possible adhésion à l'UE et des sanctions contre Moscou.
Publié: 04:56 heures
1/5
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé dimanche à Berlin pour des discussions avec Friedrich Merz.
Photo: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel Knupfer

Volodymyr Zelensky pourrait céder sur un point clé dans les discussions de paix pour l'Ukraine: lors de récentes discussions à Berlin avec des négociateurs américains, il a suggéré de renoncer aux ambitions d’adhésion de l’Ukraine à l'OTAN, selon l'agence Reuters.

Pour Vladimir Poutine, l'adhésion possible de l'Ukraine à l’OTAN était l’un des motifs de son invasion illégale en 2022. Aucun autre détail des entretiens de Zelensky avec l’envoyé spécial Steve Witkoff et Jared Kushner n’a encore été divulgué.

L'Ukraine ne veut pas céder de territoires

Les discussions à Berlin ont porté sur un plan de paix en 20 points, conçu par l’Ukraine et ses alliés européens à partir d’une proposition américaine. L’Ukraine se serait d’abord dite prête à se retirer de certaines zones du Donbass, à condition que la Russie fasse de même.

A lire aussi
200 milliards d'euros d'avoirs russes: le gel qui fait peur
Poutine est furieux
200 milliards d'euros d'avoirs russes: le gel qui fait peur
Zelensky à Berlin avec une demande précise aux États-Unis
«On reste où on est»
Zelensky à Berlin avec une demande précise aux Etats-Unis

Une fois de plus, la Russie était absente des dernières discussions. Problème: elle conditionne la fin du conflit à des concessions territoriales, alors que Zelensky a toujours affirmé que l’Ukraine ne céderait aucun territoire.

Les discussions à Berlin reprendront lundi 15 décembre, a indiqué un conseiller de Zelensky à Reuters. Les négociations portent sur les garanties de sécurité, la reconstruction de l’Ukraine, une éventuelle adhésion à l’UE et la levée des sanctions contre la Russie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus