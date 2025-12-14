Le président ukrainien Zelensky propose un cessez-le-feu et un gel de la ligne de front en Ukraine. Il cherche le soutien des Etats-Unis pour cette initiative lors des discussions à Berlin, malgré la réticence anticipée de la Russie.

Zelensky se rend à Berlin avec une demande précise aux États-Unis

Zelensky se rend à Berlin avec une demande précise aux États-Unis

AFP Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche qu'il souhaitait convaincre les Etats-Unis de soutenir un cessez-le-feu impliquant un gel de la ligne de front en Ukraine, lors des discussions entre Européens et Américains attendues à Berlin.

«J'estime qu'aujourd'hui l'option la plus juste possible, c'est 'On reste où on est' (sur le front, NDLR) (...) Il s'agit d'un cessez-le-feu : les parties restent sur leurs positions et tentent ensuite de résoudre tous les problèmes communs par voie diplomatique. Je sais que la Russie ne voit pas cela d'un bon oeil et j'aimerais que les Américains nous soutiennent sur ce point», a-t-il affirmé.

Son conseiller, Dmytro Lytvyn, a par ailleurs indiqué à la presse que Volodymyr Zelensky était arrivé dimanche en Allemagne pour participer à ces pourparlers.