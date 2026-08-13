L'Ukraine a besoin d'au moins 5% des missiles Patriot de Washington, dit Zelensky

Volodymyr Zelensky demande aux Etats-Unis de vendre à l'Ukraine au moins 5% des missiles intercepteurs Patriot qu'ils possèdent pour contrer les attaques croissantes de missiles balistiques russes, dans une interview publiée jeudi. Ces dernières semaines, la Russie a frappé la capitale ukrainienne Kiev avec des missiles balistiques une fois par semaine environ, tuant des civils et éventrant des immeubles résidentiels.

Au cours d'une de ces attaques, qui avait fait 17 morts dans la nuit du 5 août, l'Ukraine n'a réussi à intercepter aucun des 28 missiles balistiques russes tirés. «Cette année, (l'Ukraine) a deux fois et demi moins d'intercepteurs qu'en 2025», or «la Russie dispose chaque mois de deux fois plus de missiles balistiques qu'avant», a assuré le président ukrainien dans une interview à CNN.

«Cette année, je demande à nos partenaires américains de nous vendre 5% des missiles (intercepteurs, ndlr) qu'ils ont en stock. S'ils nous en vendent 5%, nous passerons l'hiver et sauverons des vies», a déclaré Volodymyr Zelensky, précisant en recevoir actuellement 1%. «S'ils peuvent nous en vendre 10%, nous détruirons tous les missiles balistiques russes», a-t-il poursuivi.

Kiev a fait état d'une importante pénurie d'intercepteurs Patriot depuis que le conflit au Moyen-Orient a réduit ses approvisionnements, Washington en ayant besoin pour sa propre guerre contre l'Iran. Or seuls les systèmes avancées comme les Patriot fabriqués aux Etats-Unis, sont capables d'abattre les missiles balistiques qui volent à grande vitesse sur des trajectoires très inclinées, les rendant beaucoup plus difficiles à intercepter que les missiles de croisière ou les drones.

Source: AFP