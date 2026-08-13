L'Ukraine a besoin d'au moins 5% des missiles Patriot de Washington, dit Zelensky
Volodymyr Zelensky demande aux Etats-Unis de vendre à l'Ukraine au moins 5% des missiles intercepteurs Patriot qu'ils possèdent pour contrer les attaques croissantes de missiles balistiques russes, dans une interview publiée jeudi. Ces dernières semaines, la Russie a frappé la capitale ukrainienne Kiev avec des missiles balistiques une fois par semaine environ, tuant des civils et éventrant des immeubles résidentiels.
Au cours d'une de ces attaques, qui avait fait 17 morts dans la nuit du 5 août, l'Ukraine n'a réussi à intercepter aucun des 28 missiles balistiques russes tirés. «Cette année, (l'Ukraine) a deux fois et demi moins d'intercepteurs qu'en 2025», or «la Russie dispose chaque mois de deux fois plus de missiles balistiques qu'avant», a assuré le président ukrainien dans une interview à CNN.
«Cette année, je demande à nos partenaires américains de nous vendre 5% des missiles (intercepteurs, ndlr) qu'ils ont en stock. S'ils nous en vendent 5%, nous passerons l'hiver et sauverons des vies», a déclaré Volodymyr Zelensky, précisant en recevoir actuellement 1%. «S'ils peuvent nous en vendre 10%, nous détruirons tous les missiles balistiques russes», a-t-il poursuivi.
Kiev a fait état d'une importante pénurie d'intercepteurs Patriot depuis que le conflit au Moyen-Orient a réduit ses approvisionnements, Washington en ayant besoin pour sa propre guerre contre l'Iran. Or seuls les systèmes avancées comme les Patriot fabriqués aux Etats-Unis, sont capables d'abattre les missiles balistiques qui volent à grande vitesse sur des trajectoires très inclinées, les rendant beaucoup plus difficiles à intercepter que les missiles de croisière ou les drones.
Source: AFP
Au moins un mort dans des frappes russes sur Kiev
Au moins une personne a été tuée jeudi dans des bombardements russes sur Kiev, déclenchés quelques heures après une mise en garde contre une «attaque massive» imminente formulée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Malheureusement, un décès a été confirmé» dans cette attaque, a annoncé sur Telegram l'administration militaire de la capitale. «L'ennemi attaque la capitale avec des armes balistiques. La menace de nouvelles attaques demeure. Restez dans les abris!» avait auparavant écrit sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitchko. Il a fait état d’incendies dans plusieurs quartiers de la ville.
Source: AFP
Une explosion après une attaque ukrainienne en Crimée fait cinq morts
Une explosion à la suite d'une attaque ukrainienne à Sébastopol a fait cinq morts, a annoncé jeudi le gouverneur local installé par Moscou dans cette ville de la péninsule de Crimée annexée par Moscou.
Quatre artificiers du ministère russe des Situations d'urgence et un agent de sécurité ont été tués dans l'explosion d'un engin après une attaque des forces ukrainiennes, a précisé Mikhaïl Razvojaïev sur Telegram.
Source: AFP
Le nombre de civils ukrainiens tués en juillet est au plus haut depuis mai 2022, alerte l'ONU
Le mois de juillet a été le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis mai 2022, après quatre ans et demi d'invasion russe, selon un rapport publié jeudi par l'ONU.
Au moins 437 civils ont été tués et 2.610 blessés, soit une hausse de 30% par rapport à juin et de 70% par rapport à juillet 2025, s'est alarmée la Mission de surveillance des droits de l'homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU). «Le nombre de personnes tuées est le plus élevé enregistré depuis mai 2022», a-t-elle dit.
Source: AFP
Deux cheminots tués dans une frappe russe contre un train de passagers en Ukraine
Un conducteur de train et son assistant ont été tués dans une attaque de drone russe contre un train de passagers dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé jeudi le directeur des chemins de fer nationaux ukrainiens.
«Selon les premières informations disponibles, cette frappe n'a laissé aucune chance à l'équipage de notre locomotive - le conducteur et son assistant», a déclaré Oleksandre Pertsovsky sur les réseaux sociaux. «Il s'agit d'un acte terroriste quotidien effroyable et d'une attaque ciblée contre des civils», a-t-il dénoncé.
Source: AFP
L'aide militaire à l'Ukraine rebondit en juin, ralentit à long terme
Grâce à un nouveau prêt de l'Union européenne, l'aide militaire à l'Ukraine a atteint en juin son plus haut niveau depuis l'arrêt du financement américain, mais la tendance à long terme continue de marquer le pas, selon l'institut de recherche allemand Kiel Institute jeudi. L'aide militaire allouée à Kiev a atteint 7,2 milliards d'euros en juin, le montant le plus élevé depuis les 9,04 milliards alloués en avril 2024, avant que le financement américain se tarisse en février 2025.
C'est la troisième augmentation mensuelle la plus importante de l'aide militaire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, selon les données du Kiel, qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à Kiev depuis le début de la guerre. Ce rebond est dû principalement au nouveau prêt de soutien à l'Ukraine, qui a contribué à porter à 4,3 milliards d'euros l'aide militaire allouée en mai et juin par les institutions européennes.
Au total, un prêt de 90 milliards d'euros a été validé par l'Union européenne sur la période 2026-2027, pour aider l'Ukraine à financer sa guerre contre la Russie et assurer le fonctionnement de l'Etat. «Le déblocage rapide du prêt a envoyé un signal positif à l'Ukraine», a commenté Taro Nishikawa, un responsable du Kiel Institute.
Outre ce prêt, l'Allemagne a alloué 700 millions d'euros, le Danemark 600 millions et les Pays-Bas 500 millions pour soutenir l'armée ukrainienne. Toutefois, les niveaux de financement à long terme restent inférieurs à ce qu'ils étaient avant que le président américain Donald Trump ne mette fin à l'aide.
Source: AFP
Poutine menace de saisir des navires occidentaux en mesure de représailles
Le président russe Vladimir Poutine a menacé mercredi de saisir des navires occidentaux en mesure de représailles à l'arraisonnement par des pays européens de bateaux soupçonnés d'appartenir à la «flotte fantôme» russe.
«Nous devrons répondre de manière symétrique», a affirmé Vladimir Poutine lors d'exercices navals dans l'Extrême-Orient russe, ajoutant que Moscou agirait «là où nous le jugerons nécessaire et approprié, n'importe où».
Source: AFP
Zaporijjia «a été frappée par des missiles balistiques nord-coréens», selon Zelensky
Le président Volodymyr Zelensky a affirmé mardi que l'armée russe a utilisé des "missiles balistiques nord-coréens" pour frapper la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, où au moins six personnes ont été tuées au cours de la nuit.
"La ville a été frappée par des missiles balistiques nord-coréens, des (missiles russes) Zircon et des bombes aériennes guidées", a déclaré Volodymyr Zelensky sur X, dénonçant une "attaque brutale, conçue pour infliger un maximum de dégâts".
La ville de Zaporijjia, qui comptait plus de 700.000 habitants avant la guerre, a été visée par une frappe "massive" qui a fait au moins six morts et 19 blessés, d'après le gouverneur régional Ivan Fedorov. La Corée du Nord est un allié de la Russie et les relations entre les deux pays se sont renforcées depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.
Moscou et Pyongyang ont conclu un accord de défense en 2024 et des milliers de soldats nord-coréens ont participé aux combats contre les forces ukrainiennes dans la région russe de Koursk en 2024-2025. L'Ukraine a déjà accusé la Russie par le passé d'utiliser des armes de fabrication nord-coréenne.
Source: AFP
Selon Zelensky, la Russie va accueillir davantage de Nord-Coréens
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que la Russie se préparait à déployer davantage de soldats nord-coréens sur son territoire et avait reçu de nouveaux missiles balistiques en provenance de Pyongyang. Volodymyr Zelensky a maintes fois mis en garde contre le renforcement des liens militaires entre Moscou et Pyongyang, tout en appelant souvent les Occidentaux à fournir davantage d'équipements de défense antiaérienne.
«C'est la première fois qu'ils (les militaires russes, ndlr) ne peuvent pas livrer la guerre sans renforts venus de Corée du Nord», a-t-il affirmé dans son allocution quotidienne. Les Russes «se préparent désormais à déployer un contingent supplémentaire de Nord-Coréens sur leur territoire. Ils ont reçu – imaginez un peu – des missiles balistiques supplémentaires de la Corée du Nord», a-t-il ajouté.
Le chef de l'Etat ukrainien n'a présenté aucune preuve ni aucun calendrier précis pour étayer ces affirmations. Il a toutefois exhorté le Japon et la Corée du Sud à fournir à son pays une aide en matière de défense antiaérienne, jugeant cela nécessaire pour contenir la puissance de Pyongyang, qui se renforce grâce à l'expérience acquise en soutenant Moscou.
Le week-end dernier, Zelensky avait assuré qu'une décision avait été prise concernant le déploiement de 30'000 à 50'000 Nord-Coréens sur le sol russe. Il n'a pas précisé comment il avait obtenu ces chiffres. La Corée du Nord est devenue l'un des partenaires militaires les plus proches de la Russie depuis que le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont signé un pacte de défense mutuelle en juin 2024.
Source: ATS
Neuf morts dans une attaque russe sur Zaporijjia
Des attaques russes en Ukraine ont tué au moins neuf personnes au cours de la nuit, dont six à Zaporijjia, dans le sud-est du pays, ont annoncé les autorités mardi matin.
Dans la grande ville de Zaporijjia, «six personnes ont été tuées et 19 ont été blessées», a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale, Ivan Fedorov, rehaussant le bilan auparavant de cinq morts.
D'après le responsable, l'armée russe a procédé à une frappe «massive» de missiles et de bombes aériennes guidées, endommageant des immeubles d'appartements et des bâtiments non-résidentiels
Précédemment, il avait partagé une image de voiture totalement détruite par les flammes et parlé d'attaques contre des infrastructures industrielles.
L'armée russe a aussi procédé à une attaque de drones et d'artillerie contre cinq districts de la région de Dnipropetrovsk (est), a rapporté le chef de l'administration militaire locale.
«Trois personnes ont été tuées», dont un adolescent de 15 ans, a détaillé Oleksandre Ganja sur Telegram, faisant également état de cinq blessés.
A Kiev, une série d'explosions a retenti mardi peu après 00H00 (21H00 GMT lundi), ont constaté des journalistes de l'AFP, après l'émission d'une alerte aux missiles. Un incendie s'est déclaré dans un entrepôt, et un blessé a été recensé, a rapporté le service d'urgence national.
Le ministère russe de la Défense a revendiqué sur la plateforme Max des attaques «visant des entreprises du secteur militaro-industriel et des centres de transport et de logistique dans les villes de Kiev et de Zaporijjia».
Source: AFP
De nombreuses explosions entendues à Kiev après une alerte aux missiles
Une série d'explosions a été entendue mardi peu après minuit (23h00 en Suisse) dans la capitale ukrainienne Kiev, ont constaté des journalistes de l'AFP, après que les autorités eurent averti que plusieurs missiles étaient en approche.
Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué sur les réseaux sociaux que la «ville (était) sous attaque de missiles balistiques» russes. Selon cette source, les secours ont été dépêchés dans le quartier de Chevtchenko, dans le centre de la capitale, sans donner plus de précision.
Les sirènes d'alerte aérienne avaient commencé à retentir peu auparavant lorsque de fortes détonations ont été entendues dans la ville, a constaté l'AFP sur place. Cette attaque intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé la veille que la Russie se préparait à déployer davantage de soldats nord-coréens sur son territoire et avait reçu de nouveaux missiles balistiques en provenance de Pyongyang.
Moscou a intensifié ces dernières semaines ses frappes de missiles balistiques, que seuls certains systèmes de défense antiaérienne, dont les Patriot américains, sont capables d'intercepter. La pénurie de missiles intercepteurs PAC-3 destinés à ces batteries s'est aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran fin février. En parallèle, l'Ukraine multiplie les frappes contre des villes russes éloignées de la frontière.
Source: ATS
La Cour suprême russe interdit au seul parti antiguerre de participer aux élections
La Cour suprême russe a interdit lundi au seul parti antiguerre, Iabloko, de participer aux élections législatives de septembre en Russie. Cette juridiction a ainsi fait droit à la demande d'un parti nationaliste favorable au Kremlin, privant les électeurs opposés au conflit en Ukraine qui dure depuis quatre ans et demi de la possibilité de réclamer via leur bulletin de vote d'y mettre fin.
Une centaine de sympathisants de ce parti, pour la plupart des jeunes, se sont rassemblés devant le siège de la Cour suprême, scandant «Honte ! Honte !», après la lecture du jugement.
S'adressant à eux à l'issue de l'audience, le chef de Iabloko, Nikolaï Rybakov, a annoncé que cette formation politique ferait appel de la décision. «Un long chemin nous attend et nous avons une tâche vaste et importante : mettre fin aux morts et ramener la paix», a-t-il ajouté. «Tout ce que nous faisons doit y être consacré», a-t-il encore dit.
La plupart des opposants au président Vladimir Poutine sont emprisonnés, en exil ou morts, et Iabloko est le seul parti libéral encore en activité en Russie.
Celui-ci a reçu le soutien de plusieurs personnalités de l'opposition vivant désormais à l'étranger, dont Ioulia Navalnaïa, la veuve de l'opposant Alexeï Navalny, tous deux classés dans la catégorie des «extrémistes» en Russie.
Source: AFP