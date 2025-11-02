Selon Kiev, plus d’un million de soldats russes auraient été tués depuis le début de la guerre

L’état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres sur les pertes subies par la Russie depuis le début de l’invasion. Selon Kiev, depuis le 24 février 2022, les forces russes auraient perdu 1'143'670 soldats, dont 940 au cours des dernières 24 heures.

Les destructions de matériel militaire seraient également considérables. D’après les mêmes sources, l’armée ukrainienne aurait détruit 77'052 drones, 34'162 systèmes d’artillerie, 23'525 véhicules blindés de combat, 11'316 chars, ainsi que 3917 missiles de croisière, 1534 lance-roquettes multiples, 1235 systèmes de défense antiaérienne, 428 avions, 346 hélicoptères, 28 navires et un sous-marin.

Récemment, un soldat russe a témoigné des conditions dramatiques sur la ligne de front. Il affirme appartenir à la 88ᵉ brigade de reconnaissance et de sabotage «Espanyola», dont 90% des effectifs auraient déjà été tués.

«Ils recrutent des gens qui ne savent rien. Nous étions soixante-dix, il n’en reste que six», confie-t-il.

Par ailleurs, le week-end dernier, une attaque de drone ukrainienne a provoqué un incendie sur un pétrolier dans le port russe de Touapsé, sur la mer Noire. Le poste de chargement du terminal pétrolier aurait lui aussi été endommagé, selon les autorités de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie. Touapsé figure parmi les ports russes les plus importants pour l’exportation de pétrole.