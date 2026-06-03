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Onze blessés pris en charge
Une frappe de drone ukrainien sur un bus russe fait sept morts

Une frappe de drone ukrainienne sur un bus Moscou-Simferopol près de Donetsk a tué sept civils et blessé 11 autres, ont annoncé les autorités locales sous contrôle russe mercredi.
Publié: 10:59 heures
Une frappe de drone ukrainienne sur un bus Moscou-Simferopol près de Donetsk a tué sept civils et blessé 11 autres.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

Une frappe de drone ukrainienne sur un bus reliant Moscou à Simferopol, en Crimée annexée par la Russie, a fait sept morts et 11 blessés, ont indiqué mercredi les autorités de la région ukrainienne de Donetsk sous contrôle de Moscou, où a eu lieu l'attaque.

«A Yenakiyevo, un drone a frappé un bus Moscou-Simferopol; selon des informations préliminaires, sept civils ont été tués. Onze autres personnes ont subi des blessures de gravité diverses, et toutes reçoivent les soins nécessaires», a écrit sur Telegram Denis Pouchiline, chef de l'administration locale établie par la Russie.

Selon le ministère russe de la Défense, 354 drones ukrainiens ont été abattus au cours de la nuit de mardi à mercrefdi au-dessus de la Russie. Le gouverneur de la région russe de Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a fait état de 50 drones abattus dans cette seule région. En Ukraine, dans la ville de Kherson (sud), une femme de 86 ans a été tuée dans une attaque de drone russe, selon le chef de l'administration militaire locale, Yaroslav Shanko.


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