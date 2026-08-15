Un attentat à Sébastopol a coûté la vie à Robert Shageev, ancien officier ukrainien rallié à la Russie. Une escorte russe, Margarita R., aurait agi pour le compte des services secrets ukrainiens.

Cette escorte est-elle parvenue à tuer un officier de la marine russe?

Cette escorte est-elle parvenue à tuer un officier de la marine russe?

Marian Nadler

Une bombe dissimulée dans une poubelle, une explosion dans un escalier et la mort d’un ancien officier de la marine ukrainienne qui avait fait défection en Russie. Ce qui ressemble à l’intrigue d’un thriller d’espionnage s’est pourtant réellement produit en Crimée.

Robert Shageev, officier de la flotte russe de la mer Noire, a été tué à Sébastopol. Margarita R.* serait la commanditaire de l’attentat. Cette Russe a été arrêtée et est accusée de meurtre. Elle aurait avoué avoir commis ce crime, apparemment pour le compte des services secrets ukrainiens. Il est toutefois impossible de vérifier cette information de manière indépendante. Selon la chaîne Telegram «Mash», Margarita R., dont le nom apparaîtrait sur des sites d’escorte, aurait tenté de s’enfuir après l’attentat.

Shageev a fait défection au profit des Russes

On ignore à quel moment Margarita R. est entrée en contact avec les services secrets ukrainiens. Elle aurait toutefois déjà écopé d’une amende pour avoir discrédité l’armée russe. Le montant de l'amende serait proche de 300 francs, selon le «Telegraph». Si Margarita R. venait à être condamnée pour cet attentat, elle encourrait, selon certaines informations, jusqu’à 30 ans de prison.

En 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée, Robert Shageev commandait le seul sous-marin de la marine ukrainienne, le Zaporijia. Il aurait alors remis le sous-marin aux Russes. Il s'est ensuite engagé dans la flotte russe de la mer Noire.

* Nom connu