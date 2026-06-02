Une attaque russe sur Kiev fait un mort et plusieurs blessés

Une importante attaque russe contre Kiev a fait au moins un mort et plusieurs dizaines de blessés, ont rapporté mardi matin les autorités ukrainiennes. Quatre autres personnes ont été tuées dans l'est du pays, dans des frappes qui ont particulièrement touché Dnipro et Kharkiv.

«Un homme a été tué dans l'attaque», a rapporté sur Telegram le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko, ajoutant que «vingt autre résidents» avaient été blessés. «L'ennemi attaque avec des missiles balistiques», avait-il averti plus tôt.

Après les explosions, des habitants se sont précipités vers les abris chargés de sacs et de couvertures dans les rues de Kiev, où un important panache de fumée s'est élevé, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Dix personnes ont également été blessées à Kharkiv, dont un enfant, a décrit sur Telegram le maire Igor Terekhov. La ville a été «attaquée par 15 drones et deux missiles», a-t-il précisé.

Source: AFP