Une attaque russe sur Kiev fait neuf morts et plusieurs blessés

Une importante attaque russe contre l'Ukraine tôt mardi matin a fait neuf morts, dont quatre dans la capitale Kiev touchée par des missiles balistiques, ont rapporté les autorités ukrainiennes. «La mort de quatre personnes dans la capitale a été confirmée», a déclaré le maire de Kiev Vitali Klitchko sur Telegram. Il a également fait état de 51 blessés, dont trois enfants, dans des frappes sur plusieurs quartiers de l'agglomération.

«L'ennemi attaque avec des missiles balistiques», avait averti plus tôt le chef de l'administration militaire de la capitale, Tymour Tkatchenko, sur Telegram. Après que des explosions de missiles ont retenti, des habitants se sont précipités vers les abris chargés de sacs et de couvertures dans les rues de Kiev, où un important panache de fumée s'est élevé, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Dans l'est du pays à Dnipro, les autorités ont fait état de cinq mort et 25 blessés. «Le bilan de l'attaque russe contre Dnipro continue de s'alourdir», a souligné le chef de l'administration militaire de la région, Oleksandr Ganja.

Dix personnes ont aussi été blessées à Kharkiv, également dans l'est de l'Ukraine, dont un enfant, a décrit sur Telegram le maire Igor Terekhov. La ville a été «attaquée par 15 drones et deux missiles», a-t-il précisé.

Source: AFP