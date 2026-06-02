Une attaque russe sur Kiev fait neuf morts et plusieurs blessés
Une importante attaque russe contre l'Ukraine tôt mardi matin a fait neuf morts, dont quatre dans la capitale Kiev touchée par des missiles balistiques, ont rapporté les autorités ukrainiennes. «La mort de quatre personnes dans la capitale a été confirmée», a déclaré le maire de Kiev Vitali Klitchko sur Telegram. Il a également fait état de 51 blessés, dont trois enfants, dans des frappes sur plusieurs quartiers de l'agglomération.
«L'ennemi attaque avec des missiles balistiques», avait averti plus tôt le chef de l'administration militaire de la capitale, Tymour Tkatchenko, sur Telegram. Après que des explosions de missiles ont retenti, des habitants se sont précipités vers les abris chargés de sacs et de couvertures dans les rues de Kiev, où un important panache de fumée s'est élevé, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Dans l'est du pays à Dnipro, les autorités ont fait état de cinq mort et 25 blessés. «Le bilan de l'attaque russe contre Dnipro continue de s'alourdir», a souligné le chef de l'administration militaire de la région, Oleksandr Ganja.
Dix personnes ont aussi été blessées à Kharkiv, également dans l'est de l'Ukraine, dont un enfant, a décrit sur Telegram le maire Igor Terekhov. La ville a été «attaquée par 15 drones et deux missiles», a-t-il précisé.
Source: AFP
Quatre morts dans une attaque russe dans l'est de l'Ukraine
Une attaque russe sur la ville de Dnipro dans l'est de l'Ukraine a fait quatre morts et au moins 16 blessés, dont plusieurs dans un état grave, a indiqué mardi matin le chef de l'administration militaire régionale.
«Le nombre de blessés dans la frappe nocturne russe sur Dnipro est passé à 16 (...) Cette attaque ennemie a coûté la vie à 4 personnes», a déclaré Oleksandr Ganja sur Telegram.
Source: AFP
56 pays dénoncent le comportement du Kremlin
Plus de 56 pays, notamment membres de l'Union européenne et de l'OTAN, ont dénoncé lundi à l'ONU le comportement «inacceptable» de la Russie après la chute d'un drone sur un immeuble en Roumanie la semaine dernière, selon une déclaration lue par la ministre roumaine des Affaires étrangères.
«Ce dernier incident en date a eu un impact direct sur la sécurité de civils innocents en Roumanie. Un tel comportement est inacceptable en vertu du droit international, et doit cesser», a déclaré Oana-Silvia Toiu devant la presse, entourée par des dizaines d'ambassadeurs, notamment américain, français et ukrainien.
Source: AFP
L'Ukraine visée par un nombre record de drones russes
La Russie a visé l'Ukraine avec un nombre record de drones de longue portée en mai, selon une analyse par l'AFP des données de l'armée de l'air ukrainienne, alors que Kiev multiplie ses appels auprès de ses alliés pour renforcer ses défenses antiaériennes.
La Russie a lancé 8150 drones de longue portée contre l'Ukraine en mai, soit 24% de plus qu'en avril, selon une compilation de ces données publiées quotidiennement. Le nombre de missiles russes est également l'un des plus importants depuis le début du conflit: 211 en mai, dont un missile balistique de portée intermédiaire Orechnik pouvant transporter des têtes nucléaires, utilisé pour la 3e fois depuis le début de l'invasion russe en 2022.
Ce nombre record d'attaques de drones de longue portée a été enregistré en dépit d'une trêve de trois jours à partir du 9 mai qui a brièvement fait espérer une reprise du processus de négociation pour mettre fin à la guerre.
Source: AFP
Un mort et plus de vingt blessés dans des frappes russes nocturnes
Des frappes nocturnes russes ont fait un mort et 26 blessés en Ukraine selon les autorités locales lundi, dans un contexte d'intensification des attaques longue portée et d'absence de progrès dans le processus de négociation pour mettre fin au conflit.
Dans la région de Kherson, un homme de 62 ans a été tué dans une frappe de drone russe sur un village et trois personnes ont été blessées dans une frappe d'artillerie qui a touché un immeuble d'habitation, selon les autorités locales.
228 drones interceptés
Huit personnes ont été blessées, dont trois enfants, dans la région de Tchernihiv (nord) où 10'000 personnes ont également été privées d'électricité après une frappe sur une infrastructure énergétique, selon les services de secours et le fournisseur régional d'électricité.
Les autorités locales ont également fait état de sept blessés dans la ville portuaire d'Odessa (sud), quatre dans la région de Dnipropetrovsk, quatre à Kharkiv, et un à Zaporijjia. La Russie a visé le pays voisin avec 265 drones au cours de la nuit de dimanche à lundi, dont 228 ont été interceptés, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne.
Source: AFP
L'Ukraine affirme avoir frappé des sites pétroliers en Russie
L'Ukraine a affirmé dimanche avoir frappé avec des drones un dépôt pétrolier et une station de pompage en Russie, dernière attaque en date visant à priver Moscou des revenus tirés de la vente d'hydrocarbures.
Selon l'armée ukrainienne, des drones ont visé une «station de distribution d'un important oléoduc» dans la région russe de Kirov (centre) et un un dépôt pétrolier dans la région de Rostov (sud). Le gouverneur de la région de Kirov, Alexandre Sokolov, a confirmé sur Telegram que des drones ukrainiens ont touché une «installation» et provoqué un incendie, sans faire de victimes.
Dans la ville de Matveïev-Kourgan, dans la région de Rostov, régulièrement frappée par Kiev, les autorités locales ont décrété l'état d'urgence en raison de l'immense incendie dans le dépôt de pétrole touché par un drone.
La maire de la ville, Dina Alborova, a indiqué que l'incendie s'est propagé sur 3.600 mètres carrés et publié sur les réseaux sociaux des images montrant des panaches de fumée noire. Elle a également indiqué que des habitations et plusieurs commerces ont été touchés.
En Ukraine, une frappe russe a touché dans la ville de Dnipro (centre-est) un entrepôt appartenant à la compagnie postale Nova Poshta, selon laquelle le bâtiment a été «entièrement détruit par les flammes».
Source: AFP
Un drone frappe la centrale nucléaire de Zaporijjia
Un drone a frappé la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine occupé par la Russie, a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Qui a averti: «Attaquer des sites nucléaires, c'est jouer avec le feu».
«Un drone a frappé aujourd'hui un bâtiment abritant une turbine sur le site, provoquant, selon certaines informations, un trou dans son mur», a indiqué samedi soir sur X l'AIEA, basée à Vienne, citant les autorités locales de la centrale. «Il ne devrait y avoir aucune attaque d'aucune sorte provenant de la centrale ou visant celle-ci», a ajouté l'agence en citant son directeur général, Rafael Grossi.
Dans une déclaration relayée par les médias russes, le groupe nucléaire public russe Rosatom a accusé les autorités ukrainiennes d'avoir mené une attaque délibérée. Il a affirmé que le drone était guidé par un câble à fibre optique, ce qui exclurait totalement «la possibilité d'une frappe accidentelle».
«Aujourd'hui, nous nous sommes rapprochés d'un incident qui risque fort d'affecter même ceux qui vivent bien au-delà des frontières de la Russie et de l'Ukraine», a mis en garde le patron de Rosatom Alexey Likhache.
Rejetant ces accusations, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a estimé dans un communiqué qu'elles manquaient de «logique». «On ne comprend pas pourquoi l'Ukraine frapperait sa propre centrale nucléaire située sur son propre territoire, qu'elle cherche elle-même à reprendre sous son contrôle souverain», a déclaré le ministère. «Nous considérons ces déclarations comme une nouvelle opération de désinformation menée par l'État occupant.»
Source: ATS
Un pétrolier et un dépôt touchés par des frappes ukrainiennes dans le sud de la Russie
Des drones ukrainiens ont frappé samedi un pétrolier et un dépôt de pétrole dans le sud de la Russie, provoquant des incendies mais ne faisant pas de victimes, a déclaré Moscou.
Ces dernières semaines, l'Ukraine a intensifié ses attaques de drones sur la logistique et les infrastructures pétrolières dans le sud de la Russie, causant des dégâts considérables, alors que l'offensive à grande échelle de Moscou contre l'Ukraine se prolonge pour la cinquième année consécutive.
Aucune victime à déplorer
Yuri Slyusar, gouverneur de la région de Rostov, dans le sud de la Russie, a déclaré qu'un pétrolier dans le port de Taganrog avait été touché et que les autorités avaient éteint un incendie.
«Aucune fuite de fioul n'a été signalée. Il n'y a pas de victimes», a-t-il déclaré sur Telegram. Yuri Slyusar a précisé qu'une cinquantaine de drones avaient été abattus au-dessus de la région de Rostov pendant la nuit. Aucun décès n'a été signalé, a-t-il ajouté.
Source: AFP
«La Russie prépare une nouvelle frappe massive»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi que Moscou «prépare une nouvelle frappe massive» contre l'Ukraine, alors que la Russie appelle les diplomates étrangers à quitter Kiev, déjà massivement bombardée le week-end dernier.
«Nous disposons de renseignements selon lesquelles la Russie prépare une nouvelle frappe massive. Soyez attentifs aux alertes aériennes et protégez vos vies», a déclaré Volodymyr Zelensky dans un message sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
La Russie «n'a jamais menacé et ne menace pas les pays européens», affirme Poutine
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé vendredi que «la Russie n'a jamais menacé et ne menace pas les pays européens», alors que ceux-ci ont accusé Moscou d'être responsable de la chute d'un drone sur un immeuble en Roumanie.
«Tout ce qu'ils font, c'est uniquement pour poursuivre la confrontation avec la Russie et justifier des dépenses exorbitantes des budgets de leurs Etats, en puisant dans la poche des contribuables», a affirmé le président russe lors d'une conférence de presse au Kazakhstan.
Source: AFP
La Roumanie déclare le consul général russe persona non grata
La Roumanie a déclaré vendredi persona non grata le consul général russe à Constanta et a annoncé la fermeture du consulat russe de cette ville bordant la Mer Noire, après la chute d'un drone ayant blessé deux personnes dans un immeuble d'habitation.
La Russie portant «l'entière responsabilité de cet incident» inédit près de la frontière avec l'Ukraine, «le consul général russe à Constanta a été déclaré persona non grata et le consulat général russe à Constanta sera fermé», a déclaré le président roumain Nicusor Dan, dans une allocution diffusée en ligne.
La Russie a promis de sonc côté des «mesures de riposte» imminentes à cette décision. «Les mesures de riposte (...) ne se feront pas attendre», a assuré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova aux agences de presse russes. Bucarest a annoncé sa décision après la chute d'un drone sur un immeuble d'habitation en Roumanie, un incident qu'elle impute à la Russie.
Source: AFP