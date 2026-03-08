Un mort et plus de dix blessés dans des frappes russes et ukrainiennes

Une attaque nocturne de drone ukrainien a frappé un immeuble dans la zone occupée de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine, faisant un mort et une dizaine de blessés, ont déclaré les autorités installées par Moscou dimanche.

Kiev de son côté accuse les forces russes d'avoir fait trois blessés et visé des services de secours dans une double frappe dans la nuit de samedi à dimanche, dans un village près de Kharkiv (nord-est).

«Plus de 10 personnes ont été blessées et le corps d'une femme a été retrouvé sous les décombres», a déclaré Natalia Romanitchenko, une responsable du district de Vassylivka situé dans la zone sous occupation russe de Zaporijjia (sud) à l'agence de presse d'Etat russe Tass.

Dans une vidéo publiée sur VK prise pendant la nuit, elle montre des pompiers éteindre l'incendie d'un immeuble. Dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, trois personnes ont été blessées dans une frappe russe sur le village de Velyka Babka. «Les Russes ont lancé une frappe ciblée contre les services de secours la nuit dernière», ont indiqué les services de secours ukrainiens dimanche sur Telegram.

Source: AFP