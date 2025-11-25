Trump envoie son émissaire à Moscou pour négocier avec Poutine
Donald Trump a annoncé mardi avoir demandé à son émissaire spécial Steve Witkoff de se rendre à Moscou pour discuter avec Vladimir Poutine des «quelques points de désaccord» empêchant la conclusion d'un accord avec l'Ukraine.
Précisant qu'en parallèle le secrétaire à l'Armée de terre Dan Driscoll négocierait avec les Ukrainiens, le président américain a ajouté sur son réseau Truth Social que pour sa part, il espérait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe, mais «seulement quand l'accord pour terminer cette guerre sera conclu ou aura atteint les phases finales» de discussion.
Zelensky, parle «d'accords plus profonds»
De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mardi dans son adresse quotidienne que les «principes» d'un plan américain révisé pour mettre fin à la guerre avec la Russie pourraient conduire à des «accords plus profonds», mais et que «beaucoup dépend» désormais de Washington.
«Je compte sur une coopération active continue avec la partie américaine et avec le président (Donald) Trump. Beaucoup dépend de l'Amérique, car la Russie accorde la plus grande attention à la force américaine», a-t-il ajouté, notant qu'il est «particulièrement cynique» que Moscou continue à frapper son pays pendant que des pourparlers de paix sont en cours.
Source: AFP
L'Ukraine préfère largement la dernière version du plan de paix américain
La dernière version du projet de plan américain pour une résolution du conflit en Ukraine est «significativement meilleure» pour Kiev, a indiqué mardi à l'AFP une source proche du dossier.
«L'Ukraine, les Etats-Unis et les Européens ont rendu la proposition américaine fonctionnelle (...) et elle est désormais significativement meilleure» pour Kiev, a-t-elle dit. Cette version permet notamment à l'Ukraine de conserver une armée de 800'000 hommes, contre 600'000 militaires dans la première version du plan, a-t-elle indiqué.
Source: AFP
Macron dit qu'il n'y a «clairement pas de volonté russe d'avoir un cessez-le-feu»
Emmanuel Macron a estimé mardi qu'il «n'y a aujourd'hui clairement pas de volonté russe d'avoir un cessez-le-feu», appelant à «continuer de mettre la pression» sur la Russie pour qu'elle négocie.
«Il n'y a aujourd'hui clairement pas de volonté russe d'avoir un cessez-le-feu», a-t-il dit, ajoutant que Moscou n'a pas non plus montré de «volonté de discuter» du projet de plan américain pour l'Ukraine amendé après des discussions entre Américains, Ukrainiens et Européens à Genève le week-end dernier.
De son côté, Donald Trump a déclaré le même jour que «ce n'est pas facile», mais «je pense que nous sommes très proches d'un accord. Nous verrons bien».
Source: AFP
Des points «sensibles» mais «pas insurmontables» entre les USA et l'Ukraine
La Maison Blanche a indiqué mardi que des discussions supplémentaires avec l'Ukraine et la Russie étaient nécessaires pour régler quelques points «sensibles, mais pas insurmontables», en affirmant que d'"immenses progrès" avaient été faits en vue de parvenir à un accord pour mettre fin au conflit.
«La semaine passée, les Etats-Unis ont fait d'immenses progrès en vue d'un accord de paix en faisant venir à la fois l'Ukraine et la Russie à la table des négociations», a déclaré sa porte-parole Karoline Leavitt sur X.
«Il reste à régler quelques détails sensibles mais pas insurmontables, qui demanderont des discussions supplémentaires entre l'Ukraine, la Russie et les Etats-Unis», a-t-elle ajouté. Plusieurs médias américains avaient rapporté plus tôt mardi, citant un responsable américain anonyme, que les Ukrainiens avaient «accepté un accord de paix».
Les propos de la Maison Blanche surviennent en pleine frénésie diplomatique depuis la rencontre dimanche à Genève entre délégations américaine, européenne et ukrainienne au cours de laquelle Américains et Ukrainiens ont «rédigé une nouvelle version, affinée, d'un cadre (pour un accord) de paix».
Source: AFP
Les discussions entre le secrétaire américain à l'Armée de terre et la Russie «se déroulent bien»
Les discussions entre le secrétaire américain à l'Armée de terre Dan Driscoll et une délégation russe sur un éventuel accord pour mettre fin au conflit en Ukraine «se déroulent bien», a indiqué mardi un porte-parole.
«Les pourparlers se déroulent bien et nous restons optimistes», a déclaré le lieutenant-colonel Jeff Tolbert, rendant compte de ces discussions qui se tiennent depuis lundi soir à Abou Dhabi.
Source: AFP
Pour Keir Starmer, encore un «long chemin à parcourir» pour régler le conflit en Ukraine
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a estimé mardi que le chemin vers un règlement du conflit en Ukraine est «encore long» et «difficile», quelques heures avant une réunion par visioconférence de la «Coalition des volontaires» rassemblant les alliés de Kiev.
«Il reste donc encore un long chemin à parcourir et la route sera difficile, mais nous sommes plus déterminés que jamais à défendre cette cause et à faire avancer ce processus», a déclaré le dirigeant britannique devant la Chambre des Communes.
Source: AFP
L'Ukraine pousse pour une visite de Zelensky aux États-Unis cette semaine
L'Ukraine souhaite organiser cette semaine une visite de Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis pour des négociations avec Donald Trump sur le plan américain visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, a insisté mardi un négociateur ukrainien clé.
«Nous avons hâte d'organiser la visite du président de l'Ukraine aux États-Unis dès que possible en novembre pour finaliser les étapes restantes et parvenir à un accord avec le président Trump», a déclaré sur X le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien Roustem Oumerov.
Source: AFP
L'Ukraine dénonce les frappes russes comme une «réaction terroriste» de Poutine au plan américain
Le chef de la diplomatie ukrainienne a dénoncé comme une «réaction terroriste» au plan américain visant à mettre la fin à la guerre les frappes russes qui ont fait au moins six morts à Kiev dans la nuit de lundi à mardi.
«Poutine a donné sa réaction terroriste aux propositions de paix des Etats-Unis et du président Trump, en lançant une volée de missiles et de drones sur l'Ukraine», a déclaré sur X Andriï Sybiga.
Source: AFP
Macron assure ne pas vouloir «envoyer nos jeunes en Ukraine»
Critiqué pour sa proposition d'un nouveau service national volontaire, Emmanuel Macron a réfuté tout lien avec la guerre en Ukraine, mardi sur la radio RTL: «Il faut vraiment, en tout cas tout de suite, supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. C'est pas du tout le sens de cette affaire», a-t-il insisté.
Il a par ailleurs appelé les Européens à exercer davantage de pression sur la Russie. «Nous aurions tort d'être faible face à cette menace. Et donc si nous voulons nous protéger, nous Français, ce qui est ma seule obsession, nous devons montrer que nous ne sommes pas faibles avec la puissance qui nous menace le plus» a déclaré le chef de l'Etat qui participera dans l'après-midi à une réunion par visioconférence de la coalition des soutiens de l'Ukraine.
Le président français a dans le même temps estimé que c'était «aux Européens de décider» comment utiliser les actifs russes gelés, alors que Donald Trump propose dans son plan de paix d'investir dans des projets menés par les Etats-Unis pour reconstruire l'Ukraine.
La Russie dit avoir intercepté 249 drones ukrainiens dans la nuit de lundi à mardi
La défense aérienne russe a intercepté 249 drones ukrainiens au-dessus de la Russie dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le ministère de la Défense.
Sur ce total, 116 drones ont été abattus au-dessus de la mer Noire, 76 dans la région de Krasnodar, 23 dans la péninsule annexée de Crimée et 16 dans la région de Rostov, a précisé le ministère.
Source: AFP