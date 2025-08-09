Le président américain Donald Trump annonce une rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska le 15 août 2025. Cette visite vise à poser les bases d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, malgré le mandat d'arrêt international contre Poutine.

Poser les bases de la paix

La dernière rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump remonte à 2019 (archives). Photo: Alexander Zemlianichenko Mark Sc

Le président américain Donald Trump accueillera le président russe Vladimir Poutine vendredi prochain en Alaska. L’annonce a été faite par Trump sur le réseau Truth Social.«La rencontre tant attendue entre moi, président des États-Unis d’Amérique, et le président russe Vladimir Poutine aura lieu vendredi prochain, le 15 août 2025, en Alaska», a déclaré Donald Trump. «Plus de détails suivront.»

L’Alaska, situé à proximité de la côte est de la Russie, servira de cadre à des discussions lors desquelles Trump souhaite poser les bases d’un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine. Le mandat d’arrêt international contre Poutine ne s’applique pas aux États-Unis

Garanties de sécurité

Cette visite marquera la première venue de Vladimir Poutine sur le sol américain depuis plusieurs années. Pour permettre sa venue, Donald Trump devrait lui offrir des garanties de sécurité. En mars 2023, la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye a émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine, l’accusant de crimes de guerre, notamment liés au transfert forcé d’enfants ukrainiens vers la Russie.

Ce mandat d’arrêt s’applique dans les 123 États parties au Statut de Rome, mais pas en Russie, aux États-Unis ni en Chine, qui ne sont pas membres de la CPI. Les États-Unis ne sont donc pas juridiquement tenus de l’exécuter.

Un territoire américain au passé russe

Jusqu’en 1867, l’Alaska appartenait à la Russie. Vladimir Poutine a déjà évoqué cette vente historique, la qualifiant de «bon marché» et invitant les Russes à ne pas s’en formaliser. Cependant, certains responsables politiques et médias russes évoquent parfois le «retour de l’Alaska» comme argument rhétorique, alimentant ainsi les tensions géopolitiques ou les discours nationalistes.

Le Kremlin invite Trump

Le Kremlin a confirmé samedi la rencontre entre les deux présidents, qualifiant le choix du lieu «d'assez logique». «La Russie et les Etats-Unis sont des voisins proches, avec une frontière commune», a expliqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, cité par les agences russes, précisant que Moscou avait invité Trump à visiter la Russie après le sommet.