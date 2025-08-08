Dernière mise à jour: 08.08.2025 à il y a 43 minutes

Le président américain Donald Trump annonce un engagement de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan à instaurer la paix. Lors d'une rencontre à la Maison Blanche, les deux pays promettent de cesser les combats et d'ouvrir leurs relations diplomatiques et commerciales.

Le président américain Donald Trump annonce un engagement de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan à instaurer la paix.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'étaient engagés à instaurer une paix permanente, alors qu'il accueillait à la Maison Blanche les dirigeants des deux pays du Caucase du Sud, qui se livrent une guerre depuis des décennies.

«L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'engagent à mettre fin à tous les combats pour toujours, à ouvrir le commerce, les voyages et les relations diplomatiques, et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre», a affirmé Trump, qui a également annoncé la levée des restrictions sur la coopération militaire entre les Etats-Unis et Bakou.

«Beaucoup de dirigeants ont tenté de mettre fin à la guerre, sans succès, jusqu'à maintenant, grâce à 'TRUMP'», a claironné le président américain jeudi soir sur son réseau Truth Social.

Prix Nobel de la Paix

Donald Trump, qui estime mériter le prix Nobel de la paix pour ses efforts de médiation dans divers conflits, a dit qu'une «cérémonie de signature de la paix» serait organisée lors de ce «sommet historique» avec la participation du président azerbaïdjanais Ilham Aliev et du Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Les dirigeants azerbaïdjanais et arménien, reçus à la Maison Blanche, ont assuré vendredi soutenir la nomination du président américain Donald Trump pour le prix Nobel de la paix.

Lors d'une rencontre à la Maison Blanche, les deux pays promettent de cesser les combats. Photo: AFP

«Peut-être sommes-nous d'accord avec le Premier ministre (arménien Nikol) Pachinian pour envoyer un appel conjoint au comité Nobel afin qu'il décerne le prix Nobel de la paix au président Trump», a assuré le président azerbaïdjanais Ilham Aliev. Ces deux pays du Caucase du Sud se sont engagés à Washington à instaurer une paix permanente, mettant fin à des décennies de conflit territorial.

Les deux anciennes républiques soviétiques du Caucase vont «signer une déclaration commune» prévoyant la création d'une «zone de transit» passant par l'Arménie et reliant l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan plus à l'ouest, a indiqué Anna Kelly, une porte-parole de la Maison Blanche, vendredi dans un échange avec la presse. Les Etats-Unis y disposeront de droits de développement.