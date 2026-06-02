Quatre morts dans une attaque russe dans l'est de l'Ukraine

Des frappes de missiles sur Kiev font plusieurs blessés

Des journalistes de l'AFP ont entendu plusieurs explosions de missiles tôt mardi matin à Kiev, les autorités faisant état de plusieurs blessés et d'un mort dans des frappes dans l'est du pays. «L'ennemi attaque avec des missiles balistiques», a averti le chef de l'administration militaire de la ville, Tymour Tkatchenko, sur Telegram, enjoignant la population à rester dans des abris.

Après les explosions, des habitants se sont précipités vers les abris chargés de sacs et de couvertures dans les rues de Kiev, où un important panache de fumée était visible au dessus de la capitale ukrainienne, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le maire de la capitale Vitali Klitschko a fait état d'au moins deux blessés, de plusieurs incendies déclenchés par les frappes et a signalé des coupures d'électricité dans plusieurs quartiers.

«Dans le district de Podilsky, des frappes répétées sur un immeuble de neuf étages ont provoqué un effondrement structurel», des personnes pouvant être «bloquées sous les décombres», a-t-il précisé. Il a indiqué ensuite sur Telegram que deux personnes avaient été hospitalisées.

Par ailleurs, une femme de 73 ans a succombé à ses blessures à Dnipro dans l'est du pays, a indiqué Oleksandr Ganja, responsable de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk, après des frappes qui ont fait au moins cinq blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé vendredi que Moscou préparait «une nouvelle frappe massive» contre l'Ukraine, alors que la Russie appelle les diplomates étrangers à quitter Kiev.

Source: AFP