Vladimir Poutine annonce le test réussi du drone sous-marin Poséidon à capacité nucléaire.
Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la Russie avait testé un drone sous-marin à capacité nucléaire, le Poséidon, quelques jours après avoir annoncé un essai final réussi du missile russe de croisière à propulsion nucléaire Bourevestnik.
«Hier, nous avons effectué encore un essai, d'un autre système prometteur – un drone sous-marin Poséidon», a indiqué Poutine. «Il n'existe aucun moyen de l'intercepter», a affirmé le président russe. Cette arme, selon Moscou, est à propulsion nucléaire et peut également transporter des charges nucléaires.
