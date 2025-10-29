Vladimir Poutine annonce le test réussi du drone sous-marin Poséidon à capacité nucléaire. Le président russe affirme qu'il n'existe aucun moyen d'intercepter cette nouvelle arme, capable de transporter des charges nucléaires.

Poutine teste une nouvelle arme à portée nucléaire «inarrêtable»

Poutine teste une nouvelle arme à portée nucléaire «inarrêtable»

Vladimir Poutine annonce le test réussi du drone sous-marin Poséidon à capacité nucléaire. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la Russie avait testé un drone sous-marin à capacité nucléaire, le Poséidon, quelques jours après avoir annoncé un essai final réussi du missile russe de croisière à propulsion nucléaire Bourevestnik.

«Hier, nous avons effectué encore un essai, d'un autre système prometteur – un drone sous-marin Poséidon», a indiqué Poutine. «Il n'existe aucun moyen de l'intercepter», a affirmé le président russe. Cette arme, selon Moscou, est à propulsion nucléaire et peut également transporter des charges nucléaires.