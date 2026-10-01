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A une seule condition
Poutine se dit prêt à rendre les actifs de Nestlé

Lors du forum de Valdaï, Vladimir Poutine a affirmé que les actifs d'entreprises comme Nestlé et Auchan en Russie pourraient être rendus si un accord est trouvé avec l'Occident. Il critique le gel des biens russes en Europe.
Publié: il y a 16 minutes
Vladimir Poutine a affirmé que les actifs d'entreprises comme Nestlé et Auchan en Russie pourraient être rendus
Photo: Anadolu
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AFP Agence France-Presse

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi que les actifs des compagnies occidentales dont la Russie a pris le contrôle sur son territoire, parmi lesquels Auchan, Nestlé et Leroy Merlin, pourront être rendus en cas d'accord avec Moscou.

Interrogé au forum politique de Valdaï sur le retour de ces actifs en cas de «scénario favorable» avec les Occidentaux, Poutine a répondu «Oui, ils les récupéreront», tout en dénonçant le «pillage» des actifs des entreprises russes dans les pays occidentaux.

«Nous ne prenons rien à personne, nous ne volons rien et nous ne nationalisons rien», a insisté Poutine, indiquant que les filiales locales en Russie de ces groupes avaient été placés «sous administration externe».

Il a jugé «tout à fait inacceptable» que les pays européens aient gelé les actifs en or et devises de la Banque centrale russe sur leurs territoires et «distribuent les revenus tirés de l'utilisation de ces réserves pour financer» l'Ukraine.

Des pays «inamicaux»

«En violant grossièrement toutes les règles imaginables, ils ont pris et nous ont arraché d'énormes entreprises», a-t-il poursuivi, citant les actifs des géants russes des hydrocarbures Gazprom, Rosneft et Lukoil.

Ces dernières semaines, les autorités russes ont placé sous «administration temporaire» les actifs en Russie des groupes de distribution français Auchan et allemand Metro, ceux de l'entreprise de magasins de bricolage Leroy Merlin ou encore ceux du conglomérat agroalimentaire suisse Nestlé.

Le Kremlin avait justifié cette mesure par leur appartenance à des pays «inamicaux» envers la Russie et soutenant l'Ukraine. Plusieurs centaines de milliards d'euros d'actifs russes sont gelés en Europe depuis le début du conflit avec l'Ukraine, ce que la Russie dénonce comme illégal au regard du droit international. Elle assimile les sanctions visant ses sociétés à de la concurrence déloyale.

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