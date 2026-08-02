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Une nouvelle stratégie?
Poutine prédit l'effondrement de l'Ukraine

Poutine ne parle plus seulement d'une victoire sur Kiev. Il est désormais question d'une Ukraine qui pourrait perdre des territoires à l'ouest, au profit de la Pologne, de la Hongrie et de la Roumanie.
Publié: 12:09 heures
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Fin juillet, le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé sur l'avenir de l'Ukraine.
Photo: AP
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Daniel Kestenholz

Vladimir Poutine ne parle soudainement plus d'une victoire russe en Ukraine, mais d'un hypothétique effondrement de l'Ukraine. Le chef du Kremlin ne semble plus miser sur une victoire rapide.

Lors d’un discours prononcé la semaine dernière, le président russe a déclaré que les régions occidentales du pays reviendraient tôt ou tard à la Pologne, à la Hongrie et à la Roumanie.

Poutine s'est exprimé le 26 juillet lors des célébrations de la Journée de la Marine russe à Saint-Pétersbourg. Devant des membres de la marine, le dirigeant du Kremlin – qui aime se lancer dans des discours historiques – a évoqué la guerre contre l'Ukraine, ainsi que l'avenir possible de ce pays.

L’Ukraine perdrait ses territoires occidentaux

Ce qui est particulièrement remarquable, c’est surtout son choix de mots – et ce qu’il ne dit pas. Poutine n’a pas parlé d’une conquête russe. Il a présenté les choses comme si l’Ukraine allait tout simplement «perdre» ses territoires occidentaux à un moment donné – comme s’il s’agissait d’un automatisme historique et non du résultat d’un processus politique ou militaire.

Ces territoires, qui auraient autrefois fait partie de la Pologne, de la Hongrie et de la Roumanie, reviendraient un jour «à leur place historique».

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Quand cela se produira-t-il? Poutine laisse la question en suspens: demain, dans un an, deux ans, dix ans, voire dans plusieurs décennies. Sa formule est la suivante: «tôt ou tard».

Il est frappant de constater quelles régions Poutine ne mentionne pas: celles de l’est et du sud-est de l’Ukraine. Dans ce contexte, il n’en parle pas comme de territoires susceptibles d’être perdus. Cela laisse supposer que Moscou les revendique de toute façon comme siennes.

Une issue à la guerre?

Jusqu’à présent, Poutine a toujours présenté l’«opération spéciale» militaire comme un combat que la Russie finirait par remporter. Les dirigeants russes parlent de la conquête des territoires revendiqués par Moscou et de la réalisation des objectifs de guerre russes.

Aujourd’hui, Poutine esquisse un autre scénario: un avenir à long terme dans lequel l’Ukraine pourrait perdre des territoires – non pas nécessairement au profit de la Russie, mais au profit de ses voisins occidentaux.

Au lieu d’invoquer une victoire russe imminente, Poutine se projette soudainement plusieurs années dans le futur. Son message: la Russie n'aurait apparemment pas besoin de remporter la guerre à court terme – l'Ukraine pourrait perdre de sa puissance et de son territoire à long terme.

Cela correspond à un déroulement de la guerre où l’offensive russe ne progresse que lentement en de nombreux endroits et subit parfois des revers. La grande percée militaire se fait toujours attendre après plus de quatre ans de guerre, de lourdes pertes et des coûts énormes.

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