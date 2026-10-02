Un même calcul relie le diesel suisse, la trouée de Suwalki et les drones Geran-5: Moscou cherche à accroître la pression sur l’Ukraine et sur ses soutiens européens, alors que l’hiver approche.

Samuel Schumacher

Si Vladimir Poutine parvient à ses fins, l'hiver prochain sera le dernier que l'Ukraine connaîtra en tant que pays indépendant. L'homme fort du Kremlin met actuellement tout en œuvre pour mettre définitivement le pays voisin à genoux avant la fin de l'année.

La situation sur le front prouve qu'il ne peut y parvenir par des moyens militaires conventionnels. Selon les autorités ukrainiennes, Poutine a perdu 46'230 soldats (tués et blessés) en septembre et a même perdu du terrain. Désormais et face à cette situation critique, le Kremlin recourt à trois autres moyens pour atteindre ses objectifs de guerre. Chacun d'eux est plus brutal que le précédent et nous en subirons nous aussi les conséquences dramatiques.

1. Le chantage au diesel

Jeudi, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie – qui demeure le deuxième exportateur mondial de pétrole après les Etats-Unis, malgré les attaques ukrainiennes contre ses infrastructures énergétiques – cesserait d'exporter du diesel jusqu'à la levée des sanctions occidentales. Cette mesure s'applique explicitement aux pays et régions, notamment en Asie et en Afrique, qui n'étaient pas concernés par l'embargo sur les exportations de diesel et d'essence.

Cela pourrait paraître anodin. Après tout, l'Europe n'a plus acheté de produits pétroliers russes depuis 2023. Mais cette nouvelle situation oblige également de grands pays comme l'Inde à rechercher des fournisseurs alternatifs et, de ce fait, à concurrencer les Européens.

Concrètement, cela signifie que les prix des carburants vont encore augmenter, notamment celui du diesel. En début d'année, le prix moyen en Suisse était de 1,75 franc. Il est désormais de 2,46 francs. Cette situation est difficile pour les particuliers et catastrophique pour les entreprises de logistique. L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique indique que les approvisionnements sont assurés, mais que la situation concernant le diesel est «très tendue». Vendredi, les pays du G7 ont annoncé le déblocage de 100 millions de barils de diesel provenant de leurs réserves stratégiques.

Néanmoins, le calcul de Poutine est clair: il veut faire souffrir l’Europe économiquement jusqu’à ce qu’elle réduise son soutien à l’Ukraine. Le fait que les Etats-Unis, sous la présidence de Donald Trump, envisagent ouvertement d’interdire les exportations de diesel et que les Chinois hésitent à augmenter trop rapidement la production de leurs raffineries rend la situation encore plus périlleuse pour l’Europe.

2. La nouvelle menace nucléaire

La Russie provoque avec ses bombes atomiques depuis qu'elle a réussi à construire ces engins destructeurs pour la première fois en 1949. Cependant, les menaces nucléaires du Kremlin contre l'Europe n'ont jamais été aussi explicites qu'aujourd'hui – si l'on fait abstraction des inepties incessantes et insensées du président Dmitri Medvedev, proche de Poutine.

Mercredi, Poutine a clairement indiqué que la Russie était prête à utiliser «toutes les armes», y compris explicitement son arsenal nucléaire, si quelqu'un attaquait le pays. Bien sûr, personne n'a l'intention de le faire. Mais Poutine est passé maître dans l'art de réinterpréter la situation internationale à son avantage. Par exemple, le Kremlin instrumentalise actuellement les exercices d'évacuation en Lituanie et en Pologne, qui se poursuivent jusqu'à samedi, pour créer une menace artificielle.

Les deux pays s'entraînent actuellement à évacuer la population balte vers la Pologne via le point de passage de Suwalki en cas d'attaque russe. La Pologne et la Lituanie partagent une frontière de seulement 20 kilomètres, située entre la ville russe de Kaliningrad et la Biélorussie. Poutine décrit cet exercice comme une tentative occidentale de couper Kaliningrad de tout ravitaillement.

Selon le think tank américain RAND, cette interprétation erronée (délibérée) des actions de la partie adverse représente actuellement le plus grand risque d'escalade nucléaire. De nombreux canaux de communication entre Moscou et l'Occident sont rompus. Nombre d'armes utilisées dans la guerre menée par la Russie et lors des exercices de l'Otan pourraient théoriquement avoir une capacité nucléaire, sans que cela soit perceptible à distance. Les conséquences d'une telle erreur d'appréciation seraient catastrophiques.

3. Les drones terroristes ultrarapides

Depuis quelques jours, la Russie déploie massivement son nouveau drone Geran-5 contre des cibles ukrainiennes. Ce drone de combat de 6 mètres de long, propulsé par un réacteur (semblable à un avion de chasse), peut atteindre une vitesse de 600 kilomètres par heure. Ces derniers jours, les Ukrainiens n'ont réussi à intercepter qu'environ la moitié de ces nouveaux appareils, une version russe des drones iraniens Shahed.

La Russie prévoit de construire environ 3000 de ces drones tueurs ultrarapides par mois. Moscou a alloué l'équivalent de 12 milliards de dollars américains à cet effet pour l'année prochaine. L'Ukraine craint que ces nouveaux drones, ainsi que divers missiles, ne soient utilisés dans les prochains jours pour une attaque d'envergure sans précédent contre ses infrastructures énergétiques.

Selon des sources militaires ukrainiennes citées par le «New York Times», jusqu'à 1000 obus devraient frapper simultanément de grandes villes comme Kiev et Odessa, les rendant pratiquement inhabitables avant l'arrivée de l'hiver. Il s'agirait d'une attaque terroriste d'une ampleur sans précédent. Comment la population civile de ce pays déjà durement éprouvé pourra-t-elle y faire face? Difficile à dire.

En conclusion, Poutine joue le tout pour le tout, même s’il constate – ou peut-être précisément parce qu’il voit – à quel point la situation de son armée sur le front est catastrophique. Par décret, il a stipulé en début de semaine que l’armée russe devait être renforcée de plusieurs centaines de milliers de soldats, pour atteindre un effectif total de plus de 2,4 millions de combattants. D’ici 2027, il prévoit d’investir 202 milliards de dollars dans ses troupes, soit un quart de plus que cette année. Négocier? Mettre fin à la terreur? Cette option n’est envisagée dans aucun des plans du Kremlin, même quatre ans et demi après le début de la guerre.