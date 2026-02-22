Oleksandra Matviïtchouk est une figure de la résistance ukrainienne et lauréate du prix Nobel de la paix. Elle nous raconte le quotidien des populations ukrainiennes et sa vision de la situation pour l’Europe.

Lino Schaeren

Madame Oleksandra Matviïtchouk, mardi marquera le quatrième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. A quoi ressemble votre quotidien à Kiev lorsque l’électricité et le chauffage sont coupés par un froid glacial?

Rien ne peut être planifié, pas même les prochaines heures. Le manque constant d’électricité, d’eau, de chauffage et de lumière plonge énormément de gens dans un mode de survie pure et simple. On ne trouve pas de réponse à des questions très simples.

Par exemple?

Les mères ne savent pas comment réchauffer le lait pour leurs nouveau-nés, par exemple.

Avec votre organisation Center for Civil Liberties, vous documentez les crimes de guerre russes. Les attaques contre l’approvisionnement énergétique en font-elles partie?

Ce sont clairement des crimes contre l’humanité.

Lorsque l’alarme aérienne retentit à Kiev, vous refusez de vous rendre dans un abri. Pourquoi?

Je ne veux pas vivre dans un abri anti-aérien. Si je veux faire mon travail, je ne peux pas me précipiter trois fois par nuit dans l’abri. Je ne prône pas ce comportement, j’essaie simplement d’expliquer à quel point il est difficile de vivre ainsi.

Vous n’avez jamais peur?

Depuis quatre ans, la Russie attaque de manière ciblée des immeubles d’habitation, des écoles, des églises, des musées et des hôpitaux. Le soir, nous ne savons pas si nous nous réveillerons le lendemain matin. Si l’on ne s’y habitue pas, on ne peut pas continuer à vivre. C’est la nouvelle normalité pour des millions de personnes en Ukraine.

L’Ukraine et la Russie ont repris les pourparlers sur une éventuelle paix, dernièrement à Genève. Quel est votre regard là-dessus?

Cela ne mènera à rien. La question centrale reste sans réponse: quelles garanties de sécurité le président américain ou n’importe qui d’autre peut-il donner pour que Poutine comprenne qu’il ne peut pas occuper entièrement l’Ukraine? Sans réponse sur la manière d’arrêter Poutine, nous assisterons à des négociations de paix sans fin.

Trump fait monter la pression et exige la fin de la guerre d’ici juin.

Même si un document était signé, ce ne serait qu’une pause. C’est ce qui s’est passé après les accords de Minsk de 2015. Nous nous souvenons tous de la manière dont Poutine a profité de ces années de soi-disant paix: la Russie a violé le cessez-le-feu presque quotidiennement, transformé les territoires occupés – la Crimée et d’autres régions – en bases militaires, préparé l’économie à de nouvelles sanctions, produit des munitions d’artillerie, renforcé et entraîné ses troupes. Puis, elle a lancé une invasion à grande échelle.

« Poutine considère l'Ukraine comme un pont vers l'Europe »

En Europe, la lassitude face à la guerre grandit. Beaucoup aspirent à la fin du conflit, même si cela implique des compromis douloureux pour l’Ukraine. Pouvez-vous le comprendre?

De nombreux Européens n’acceptent toujours pas la réalité. Probablement parce qu’il est effrayant pour eux de comprendre que Poutine n’a pas commencé cette guerre pour occuper une nouvelle parcelle du territoire ukrainien.

Mais alors pourquoi?

Il veut occuper toute l’Ukraine, puis continuer. Il considère l’Ukraine comme un pont vers l’Europe. Sa logique est historique. Il pense à son héritage. Et beaucoup de gens en Europe ne veulent toujours pas comprendre qu’ils ne sont en sécurité que parce que les Ukrainiens continuent à se battre.

Est-ce donc là le malentendu fondamental en Europe occidentale, même en 2026?

Il est très humain de refouler une réalité dangereuse.

Que voulez-vous dire?

Je peux le comprendre. Il est effrayant de réaliser que les décennies de liberté qui ont suivi la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’Union soviétique sont révolues. Que l’ordre mondial fondé sur la Charte des Nations unies et le droit international s’effondre sous nos yeux. Les générations actuelles en Europe n’ont jamais eu à se battre pour la liberté. Et puis, cette vision du monde s’effondre. Il est donc naturel que les gens refoulent cette réalité aussi longtemps que possible.

Cela vous frustre-t-il?

Je ne fais de reproches à personne. Beaucoup de gens en Ukraine ont réagi de la même manière.

« Je ne comprends pas pourquoi la dimension humaine a été perdue dans les pourparlers de paix »

En Ukraine aussi, la guerre a longtemps été refoulée?

Au début, oui. La guerre était limitée à la Crimée et au Donbass. Beaucoup dans l’ouest du pays ont essayé de l’occulter. En 2022, tout le monde a compris qu’il n’y avait plus d’endroit sûr. Les missiles russes atteignent tous les recoins du pays.

Quelle leçon en tirer?

Nous sommes des adultes. Nous ne sommes pas des enfants qui refoulent la réalité. Nous ne sommes pas les otages de l’histoire, nous faisons partie de ce processus historique. Nous ne devons pas rester les bras croisés, mais agir, y compris les forces civiles. C’est la leçon la plus importante que j’ai tirée.

Qu’est-ce qui donne à la population civile ukrainienne, terrorisée depuis quatre ans, la force de continuer?

Trois choses. Premièrement, pour les Ukrainiens, la liberté n’est pas seulement l’autodétermination, mais la survie. Pendant trois siècles, nous avons fait partie de l’Empire russe, nous étions une colonie. La langue et la culture étaient interdites, les gens étaient persécutés. Si nous existons encore aujourd’hui, nous le devons à la ténacité des générations précédentes. Deuxièmement, nous n’attendons pas de sauveurs. Contrairement à de nombreuses sociétés européennes, nous n’avons jamais pu compter sur des institutions stables. C’est pourquoi les gens prennent leurs responsabilités.

Et troisièmement?

Nous n’avons pas d’autre choix. Dans les territoires occupés, les personnes qui ne se soumettent pas sont systématiquement exterminées. La langue et la culture sont interdites, les enfants sont déportés, les hommes sont recrutés de force. Si la Russie occupe l’Ukraine, nous cesserons d’exister en tant que nation.

Les perspectives de reconquête de leur pays sont actuellement mauvaises pour les Ukrainiens. Les Etats-Unis font pression pour que des territoires soient cédés à la Russie.

Il ne s’agit pas de territoires ukrainiens. C’est une simplification dangereuse. Il s’agit de l’ordre mondial. Si un Etat doté de l’arme nucléaire peut enfreindre la charte de l’ONU et déplacer les frontières par la force, cela en encourage d’autres. Si Poutine peut garder la Crimée pour des «raisons de sécurité», pourquoi Trump ne peut-il pas faire de même avec le Groenland?

« La justice n'est visiblement pas une valeur pour cette administration américaine »

Néanmoins, la libération de tous les territoires occupés ne semble pas réaliste.

Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que nous ne disposons actuellement pas des moyens militaires nécessaires pour libérer tous les territoires. Mais cela ne signifie pas que nous légitimons une occupation illégale. Ce serait une violation de la Constitution ukrainienne et du droit international.

Lors des négociations sur les territoires, oublie-t-on les populations concernées?

Absolument. Les politiciens parlent des terres comme s’il s’agissait d’espaces vides. Mais des millions de personnes y vivent sans protection. Je ne comprends pas pourquoi la dimension humaine a été perdue dans les pourparlers de paix. La première année du second mandat de Trump a été la plus meurtrière à ce jour pour la population civile ukrainienne.

Vous avez parlé avec des centaines de personnes qui ont survécu à la captivité russe. Que vous racontent-elles?

Elles racontent des actes de torture, des enlèvements, des viols, des mutilations. Des milliers de civils sont détenus illégalement. Je peux vous raconter l’histoire de ma collègue Viktoria Roschtschyna.

Cette journaliste ukrainienne menait des enquêtes dans les territoires occupés par la Russie.

C’était une femme très courageuse. Viktoria a été enlevée, torturée, déportée en Russie et tuée. Son corps n’a pas été rendu pendant six mois. A son retour, plusieurs organes manquaient: les yeux, des parties du cerveau, le larynx. Le monde n’en parle pratiquement pas.

Les Russes pensent-ils qu’ils sont intouchables, qu’ils peuvent commettre des crimes en toute impunité?

Au cours des dernières décennies, ils n’ont jamais été punis pour leurs crimes, ni en Tchétchénie, ni en Géorgie, ni en Syrie, ni ailleurs. Et la nouvelle administration américaine occulte totalement la dimension humaine, ce qui laisse les mains libres à la Russie.

Dans son plan de paix en 28 points, Trump voulait accorder une amnistie totale à Poutine et à d’autres criminels de guerre.

La justice n’est visiblement pas une valeur pour cette administration américaine. C’est pourquoi la Cour pénale internationale, un tribunal spécial, est nécessaire. Les crimes doivent être documentés avec précision et les auteurs identifiés, nous y travaillons avec de nombreuses organisations locales. Un jour, même si ce n’est pas aujourd’hui, les criminels devront rendre des comptes.

Que signifie pour vous la justice?

Pour les victimes de cette guerre, elle signifie différentes choses. Certaines veulent que les coupables soient clairement identifiés, d’autres réclament une indemnisation pour leurs pertes. Beaucoup considèrent que la justice consiste à enfin connaître la vérité sur ce qui est arrivé à leurs proches. D’autres encore veulent que leur souffrance et leur résistance soient vues et entendues.

Vous êtes juriste, mais vous ne définissez pas la justice en termes d’Etat de droit.

La justice ne découle pas uniquement du droit pénal. De nombreux politiciens ne font référence à la justice que dans le passé et l’avenir. Ils ne comprennent pas que la justice peut changer le présent.

« La guerre est synonyme de souffrance, de pertes, de mort. Moi aussi, j'ai perdu beaucoup de personnes que j'aimais »

Comment?

Les Russes font ce qu’ils veulent dans cette guerre, car ils n’ont pas peur d’être tenus pour responsables. En documentant minutieusement les crimes de guerre, nous rendons visibles non seulement les actes, mais aussi leurs auteurs. Si les Russes commencent à douter de leur inviolabilité, ils seront plus enclins à renoncer à la brutalité.

Donc une approche pénale, finalement.

Oui, entre autres. Grâce à des mesures juridiques, nous pouvons sauver plusieurs milliers de vies humaines.

La Suisse présidera l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 2026. Que peut-elle faire?

Pas grand-chose. En tant qu’organisation intergouvernementale, l’OSCE est limitée dans ses actions. Mais elle peut donner la priorité à la dimension humaine et former des alliances.

Et la Suisse?

Les pays comme la Suisse devraient mener des enquêtes encore plus rigoureuses sur le contournement des sanctions et expliquer comment il est possible que des composants issus de leur production soient encore utilisés dans des drones et des missiles russes qui tuent quotidiennement des Ukrainiens.

Que signifie l’espoir pour vous

En ukrainien, l’espoir se dit «nadiya». Ce mot contient «diya», qui signifie action. L’espoir n’est pas la certitude que tout ira bien, mais la profonde conviction que tous nos efforts ont une grande importance.

N’avez-vous jamais perdu espoir au cours de toutes ces années de guerre?

La guerre est synonyme de souffrance, de pertes, de mort. Moi aussi, j’ai perdu beaucoup de personnes que j’aimais. Il est naturel de vivre différents états émotionnels.

Mais?

J’ai une amie, une écrivaine ukrainienne, qui m’a dit: «Lorsque nous sommes abattus, nous ne sommes pas découragés. Nous nous trouvons dans des tranchées émotionnelles. Nous nous retirons pour nous regrouper. Puis nous reprenons notre combat.»