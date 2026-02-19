DE
Annonce de Volodymyr Zelensky
La Suisse devrait accueillir le prochain cycle de négociations sur l'Ukraine

Volodymyr Zelensky a annoncé que de nouvelles négociations sur la guerre en Ukraine se tiendraient en Suisse. Le président ukrainien s'est également dit déçu du résultat du dernier sommet de Genève.
Volodymyr Zelensky a annoncé que de nouvelles négociations sur la guerre en Ukraine se tiendraient en Suisse.
Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un nouveau cycle de négociations sur la guerre en Ukraine, devrait également avoir lieu en Suisse. Il a aussi souligné l'importance du processus de négociation en Europe. «Je tiens simplement à souligner que la prochaine réunion se tiendra également en Suisse», a déclaré Zelensky mercredi, dans une interview accordée au présentateur britannique Piers Morgan.

«Je pense que le point positif est que nous avons eu une réunion en Suisse. Je pense que c'est très important». Avant de souligner l'importance des processus de négociation en Europe, selon l'agence de presse italienne Ansa: «Lorsqu'il y a la guerre en Europe, nous devons trouver un endroit et les gens, les Européens, doivent sentir qu'il s'agit d'une attaque contre nous et contre l'Europe.»

Résultats critiqués

Récemment, le président ukrainien a critiqué les résultats des négociations de deux jours qui se sont achevées mercredi à Genève, les jugeant insuffisants. Avant même le début de la deuxième journée de discussions, Volodymy Zelensky avait reproché aux Russes d'utiliser des tactiques dilatoires dans les négociations menées sous la médiation des Etats-Unis.

Depuis près de quatre ans, l'Ukraine se défend contre la guerre d'agression russe avec l'aide de l'Occident. À l'approche de l'anniversaire du 24 février, aucune fin à l'invasion n'est en vue. La semaine prochaine, la guerre entrera dans sa cinquième année.

