L'Ukraine ordonne l'évacuation de milliers de civils dans la région de Kharkiv

Les autorités ukrainiennes ont ordonné mardi l'évacuation de plus de 7000 civils de plusieurs localités de la région de Kharkiv, à la frontière russe dans le nord-est du pays, signe des craintes d'une avancée russe.

«Compte tenu de la situation sécuritaire et des attaques systématiques de l'ennemi, nous étendons la zone d'évacuation obligatoire», a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Oleg Synegoubov. Cette mesure s'applique à sept localités et concerne plus de 7000 personnes, dont plus de 1700 enfants, a-t-il précisé.

Les autorités ukrainiennes ordonnent régulièrement des évacuations de civils dans l'est du pays, où se concentre l'essentiel des combats depuis plus de quatre ans, mais plus rarement dans d'autres zones.

L'armée russe contrôle des bandes de terres de plusieurs dizaines de kilomètres carrés à la frontière, dans la région de Kharkiv et dans celle voisine de Soumy, mais son effort militaire est concentré dans d'autres régions.

Source: AFP