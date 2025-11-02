Les deux soldats nord-coréens faits prisonniers en Ukraine ont exprimé leur souhait de faire défection en Corée du Sud, a affirmé dimanche une organisation travaillant avec des transfuges du Nord. Plus de 10'000 soldats nord-coréens ont combattu contre les Ukrainiens.
Selon les renseignements sud-coréens et de plusieurs pays occidentaux, ils ont été envoyés en Russie en 2024, dans la région de Koursk principalement, pour soutenir l'effort de guerre de Moscou contre l'Ukraine. En janvier, Séoul avait rapporté la capture de deux d'entre eux.
«Une vie normale»
L'un avait dit vouloir «une vie normale» au Sud, selon un député sud-coréen qui leur a rendu visite en février. Il a renouvelé cette demande lors d'un entretien pour un documentaire, cette fois-ci, suivi par son compatriote.
«Les deux ont demandé au producteur, à la fin de l'entretien, de les emmener au Sud», a assuré à l'AFP Jang Se-yul, directeur de Gyeore-eol Nation United. CE groupe d'aide aux transfuges a coorganisé l'entretien.