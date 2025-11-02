DE
FR

Ils veulent «une vie normale»
Les deux soldats nord-coréens capturés par Ukraine veulent faire défection

Les deux soldats nord-coréens capturés en Ukraine souhaitent faire défection en Corée du Sud, selon une organisation travaillant avec des transfuges. Plus de 10'000 soldats nord-coréens auraient combattu contre les Ukrainiens, envoyés par la Russie en 2024.
Publié: il y a 17 minutes
Partager
Écouter
1/2
Plus de 10'000 soldats nord-coréens ont été en Russie pour combattre contre les Ukrainiens (archives).
Photo: KEYSTONE/AP KCNA via KNS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les deux soldats nord-coréens faits prisonniers en Ukraine ont exprimé leur souhait de faire défection en Corée du Sud, a affirmé dimanche une organisation travaillant avec des transfuges du Nord. Plus de 10'000 soldats nord-coréens ont combattu contre les Ukrainiens.

Selon les renseignements sud-coréens et de plusieurs pays occidentaux, ils ont été envoyés en Russie en 2024, dans la région de Koursk principalement, pour soutenir l'effort de guerre de Moscou contre l'Ukraine. En janvier, Séoul avait rapporté la capture de deux d'entre eux.

«Une vie normale»

L'un avait dit vouloir «une vie normale» au Sud, selon un député sud-coréen qui leur a rendu visite en février. Il a renouvelé cette demande lors d'un entretien pour un documentaire, cette fois-ci, suivi par son compatriote.

A lire aussi
Le recrutement illégal des mercenaires de Poutine dévoilé
Des révélations exclusives
Le recrutement illégal des mercenaires de Poutine dévoilé
Dmitri Medvedev brandit une «arme de destruction massive» contre l'Europe
«La Belgique disparaîtra»
Dmitri Medvedev brandit une «arme de destruction massive» contre l'Europe

«Les deux ont demandé au producteur, à la fin de l'entretien, de les emmener au Sud», a assuré à l'AFP Jang Se-yul, directeur de Gyeore-eol Nation United. CE groupe d'aide aux transfuges a coorganisé l'entretien.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus