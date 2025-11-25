Trump envoie son émissaire à Moscou pour négocier avec Poutine

Donald Trump a annoncé mardi avoir demandé à son émissaire spécial Steve Witkoff de se rendre à Moscou pour discuter avec Vladimir Poutine des «quelques points de désaccord» empêchant la conclusion d'un accord avec l'Ukraine.

Donald Trump a indiqué avoir chargé son émissaire Steve Witkoff (à droite) de se rendre à Moscou. Photo: keystone-sda.ch

Précisant qu'en parallèle le secrétaire à l'Armée de terre Dan Driscoll négocierait avec les Ukrainiens, le président américain a ajouté sur son réseau Truth Social que pour sa part, il espérait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe, mais «seulement quand l'accord pour terminer cette guerre sera conclu ou aura atteint les phases finales» de discussion.

Zelensky, parle «d'accords plus profonds»

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mardi dans son adresse quotidienne que les «principes» d'un plan américain révisé pour mettre fin à la guerre avec la Russie pourraient conduire à des «accords plus profonds», mais et que «beaucoup dépend» désormais de Washington.

«Je compte sur une coopération active continue avec la partie américaine et avec le président (Donald) Trump. Beaucoup dépend de l'Amérique, car la Russie accorde la plus grande attention à la force américaine», a-t-il ajouté, notant qu'il est «particulièrement cynique» que Moscou continue à frapper son pays pendant que des pourparlers de paix sont en cours.

