Le Kremlin tempère l'euphorie de Trump

Le Kremlin tempère l'euphorie de TrumpLa Russie a tempéré vendredi les attentes suscitées par l'annonce du président américain Donald Trump concernant un «grand et magnifique» accord sur l'Ukraine. Le Kremlin souligne l'absence actuelle de volonté européenne de discuter de la sécurité du continent.Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que les Européens n'avaient à ce stade pas encore désigné de négociateur. Ces déclarations interviennent à la suite d'une rencontre organisée à la Maison Blanche entre le président américain et le négociateur russe Kirill Dmitriev.Donald Trump s'est également entretenu par téléphone avec le chancelier allemand Friedrich Merz. Au lendemain des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, les pourparlers visant à mettre fin au conflit déclenché par Moscou en 2022 semblent connaître un nouvel élan.Les négociateurs russes et ukrainiens doivent reprendre leurs discussions les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi, sous médiation américaine, afin d'évaluer une possible fin des hostilités. Il s'agira de leur première rencontre officielle depuis le mois de février. Les pays européens ne participent pas à ces pourparlers.