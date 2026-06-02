La Russie revendique une «frappe massive» avec des «missiles hypersoniques»

La Russie a annoncé mardi avoir mené dans la nuit une «frappe massive» contre des sites du complexe militaro-industriel à travers l'Ukraine avec des «armes de haute précision», y compris des missiles hypersoniques.

L'attaque a notamment visé des cibles à Kiev, Zaporijjia, Kharkiv et Dnipropetrovsk, ainsi que des sites d'infrastructure énergétique et de transport liée à l'armée ukrainienne dans d'autres régions d'Ukraine, a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon les autorités ukrainiennes, une importante attaque russe tôt mardi matin a fait neuf morts, dont quatre dans la capitale Kiev.

L'armée de l'air ukrainienne a pour sa part indiqué mardi que la Russie a tiré plus de 600 drones et des dizaines de missiles, dont des missiles balistiques plus difficiles à déjouer par la défense antiaérienne.

L'armée de l'air ukrainienne a détecté 73 missiles et 656 drones lancés par l'armée russe, précisant avoir abattu 602 drones et 40 missiles.

Source: AFP