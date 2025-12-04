L'armée russe a perdu des milliers de véhicules blindés dans sa guerre contre l'Ukraine. Et pourtant, selon un rapport, l'armée de Poutine dispose de plus de véhicules blindés qu'avant le début des hostilités en février 2022. Elle a néanmoins un désavantage.

La Russie dispose plus de véhicules blindés qu'avant le début de la guerre en Ukraine

Alexander Terwey

Selon un rapport du portail d’information «Euromaidan Press», l’armée russe disposerait aujourd’hui de davantage de véhicules blindés qu’avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022.

Bien que près de 16'100 véhicules aient été détruits ou perdus, la Russie en aurait produit environ 4000 nouveaux et réactivé près de 13'000 issus d’anciens stocks. Ainsi, son parc atteindrait désormais environ 21'000 unités, un niveau légèrement supérieur à celui d’avant-guerre, alors estimé à un peu moins de 20'000.

«La Russie n'épuise pas ses réserves de chars»

Cette analyse émane du blogueur militaire et analyste de données Delwin, qui s’appuie sur des images satellites et des sources publiques. Selon lui, la majorité des véhicules remis en service proviendrait de l’époque soviétique et serait techniquement dépassée. L’étude montre néanmoins que la Russie n’a pas encore entamé la fin de ses réserves.

Voici les chiffres obtenus par Delwin:

Flotte de véhicules avant le début de la guerre: 19'940

Véhicules perdus depuis le début de la guerre: 16'105

Véhicules réactivés depuis le début de la guerre: 12'960

Véhicules fabriqués depuis le début de la guerre: 3920

Des difficultés pour la Russie à partir de 2030?

Cependant, selon cette analyse, l’armée russe pourrait éprouver davantage de difficultés à compenser ses pertes au cours des prochaines années. Delwin anticipe la fin de la «phase de réactivation» en 2027.

L'étude estime néanmoins que la flotte ne devrait pas repasser sous son niveau d’avant-guerre avant 2030.

Des chiffres à prendre avec précaution

Cette évolution s’explique aussi par les changements des conditions de combat. Des drones bon marché peuvent aujourd’hui détruire des chars valant plusieurs millions, ce qui pousse les deux camps à déployer leurs blindés plus en retrait du front.

«Euromaidan Press» souligne toutefois que ces chiffres doivent être interprétés avec prudence. Des estimations de pertes très divergentes circulent sur les réseaux sociaux, et les données officielles russes et ukrainiennes se contredisent régulièrement.