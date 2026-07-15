Le ministre de la Défense ukrainien annonce sa démission

L'UE et l'Ukraine concluent un partenariat sur les drones

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé mercredi à Kiev la conclusion d'un partenariat entre l'Union européenne et l'Ukraine afin de renforcer la production commune de drones. «Ce que nous signons aujourd'hui est notre propre accord sur les drones», a-t-elle déclaré, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Cet accord réunira l'ingéniosité ukrainienne et la puissance industrielle de l'Europe», a-t-elle ajouté sans révéler la valeur de cet accord de partenariat.

L'Ukraine a développé depuis son invasion par la Russie en février 2022 une expertise et un savoir faire largement reconnus en matière de drones. «Nous devons exploiter cela ensemble», a affirmé Ursula von der Leyen. L'idée, a expliqué la présidente de la Commission européenne, est d'associer ce savoir et cette expertise «testés sur le terrain" à l'immense capacité technologique et industrielle» de l'UE.

«Nous avons des sites de production sûrs et sécurisés qui peuvent contribuer à accroître les volumes», a-t-elle assuré. «Avec cet accord, notre message est clair: le moment est venu d'investir en Ukraine, car cela signifie investir en Europe et investir dans notre sécurité commune», a-t-elle encore déclaré.

L'Ukraine fabrique déjà quelque 10 millions de drones par an, dont certains à très longue portée, et ambitionne d'en fabriquer le double, a indiqué de son côté le président Zelensky. Kiev a déjà signé plusieurs accords concernant les drones avec des pays comme le Qatar ou l'Arabie saoudite, dans la foulée de la guerre au Moyen-Orient. D'autres sont en préparation, notamment avec l'Allemagne, la Norvège, la Finlande ou le Canada.