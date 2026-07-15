Le ministre de la Défense ukrainien annonce sa démission
Le ministre de la Défense ukrainien Mykhaïlo Fedorov a déclaré mercredi qu'il quittait ses fonctions, après la démission de la Première ministre, dans le cadre d'un remaniement gouvernemental voulu par le président Volodymyr Zelensky.
«Ce fut un grand honneur de servir le peuple ukrainien en tant que ministre de la Défense», a-t-il écrit sur Telegram dans un long message listant les succès de son ministère dont il avait pris la tête en janvier, suivi d'un second, plus court, sur ses échecs.
Source: AFP
L'UE et l'Ukraine concluent un partenariat sur les drones
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé mercredi à Kiev la conclusion d'un partenariat entre l'Union européenne et l'Ukraine afin de renforcer la production commune de drones. «Ce que nous signons aujourd'hui est notre propre accord sur les drones», a-t-elle déclaré, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Cet accord réunira l'ingéniosité ukrainienne et la puissance industrielle de l'Europe», a-t-elle ajouté sans révéler la valeur de cet accord de partenariat.
L'Ukraine a développé depuis son invasion par la Russie en février 2022 une expertise et un savoir faire largement reconnus en matière de drones. «Nous devons exploiter cela ensemble», a affirmé Ursula von der Leyen. L'idée, a expliqué la présidente de la Commission européenne, est d'associer ce savoir et cette expertise «testés sur le terrain" à l'immense capacité technologique et industrielle» de l'UE.
«Nous avons des sites de production sûrs et sécurisés qui peuvent contribuer à accroître les volumes», a-t-elle assuré. «Avec cet accord, notre message est clair: le moment est venu d'investir en Ukraine, car cela signifie investir en Europe et investir dans notre sécurité commune», a-t-elle encore déclaré.
L'Ukraine fabrique déjà quelque 10 millions de drones par an, dont certains à très longue portée, et ambitionne d'en fabriquer le double, a indiqué de son côté le président Zelensky. Kiev a déjà signé plusieurs accords concernant les drones avec des pays comme le Qatar ou l'Arabie saoudite, dans la foulée de la guerre au Moyen-Orient. D'autres sont en préparation, notamment avec l'Allemagne, la Norvège, la Finlande ou le Canada.
La Chine «fermement opposée» aux sanctions américaines ciblant les acheteurs de pétrole russe
La Chine s'est dite mercredi «fermement opposée» à un projet de loi américain établissant des sanctions pour les acheteurs de pétrole russe, proposé par des sénateurs américains et désormais soutenu par le président Donald Trump.
«La Chine s'oppose fermement aux sanctions unilatérales illégales qui ne reposent sur aucun fondement en droit international et ne sont pas autorisées par le Conseil de sécurité de l'ONU», a déclaré Lin Jian, porte-parole de la diplomatie chinoise, assurant que Pékin «prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre résolument les droits et intérêts légitimes de ses entreprises et citoyens».
Source: AFP
Des frappes sur Soumy et Odessa font six morts
Des frappes russes ont tué six personnes et fait une vingtaine de blessés à Soumy, dans le nord de l'Ukraine, et à Odessa, grand port du sud du pays, ont annoncé les autorités locales mercredi.
A Soumy, trois personnes ont été tuées et 17 blessées, dont un adolescent de 16 ans, par des bombes planantes russes, a indiqué sur Telegram Oleg Grygorov, le gouverneur de cette région frontalière de la Russie. La région d'Odessa a elle été visée par des missiles et drones russes pour le cinquième jour consécutif, faisant trois morts et trois blessés, a annoncé sur Telegram le gouverneur régional, Oleg Kiper. Selon lui, un entrepôt, un gazoduc et un autre bâtiment ont été endommagés.
«Un incendie s'est déclaré à bord. Malheureusement, deux personnes ont été tuées pendant l'attaque», a-t-il poursuivi, dans un message sur son compte Telegram. Plus tôt dans la soirée, également sur Telegram, il avait assuré que deux navires de commerce, un battant pavillon tanzanien et l'autre libérien et naviguant en mer Noire avaient été touchés par des frappes russes.
«A la suite de cette attaque, le capitaine de l'un des navires a trouvé la mort», a-t-il annoncé, précisant les onze marins restants avaient été évacués et que trois d'entre eux avaient été blessés. Oleg Kiper n'a pas précisé la nationalité des victimes des attaques. Il a souligné que les deux navires ciblés en mer Noire naviguaient le long des couloirs prévus pour les exportations de céréales d'Ukraine, malgré la guerre.
Source: AFP
L'UE peine à conclure sur un nouveau paquet de sanctions contre la Russie
Les ambassadeurs des 27 Etats membres de l'UE tentaient mardi de trouver un accord sur un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, à la veille d'une échéance cruciale pour réduire les revenus pétroliers de Moscou.
Si aucun compromis n'est trouvé d'ici mercredi, l'UE pourrait être contrainte de relever son plafonnement du prix du pétrole exporté par la Russie. Le plafond devrait alors bondir de 44 dollars actuellement pour se rapprocher des prix internationaux, après une flambée des prix du brut en raison de la guerre en Iran.
Bruxelles souhaite modifier ces règles dans le nouveau paquet de sanctions - le 21e depuis le début de l'offensive russe – afin de maintenir le niveau actuel pendant plusieurs mois encore. Mais les négociations sur un ensemble de mesures n'ont, à ce jour, pas abouties, en raison de plusieurs points de blocage persistants.
La Bulgarie s'oppose à des sanctions visant le patriarche russe Kirill. Le nom du chef de l'Eglise orthodoxe russe, soutien de la guerre en Ukraine, est régulièrement cité pour figurer sur la liste noire. Selon des diplomates, il y a également eu des pressions pour édulcorer le projet d'interdiction générale de visas visant tous les Russes ayant pris part à la guerre en Ukraine.
Source: AFP
Juin 2026 a été le mois le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis avril 2022
Le mois de juin 2026 a été le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis avril 2022, après plus de quatre ans d'invasion russe, selon un rapport publié mardi par l'ONU.
«Après la forte hausse enregistrée en mai, le nombre de victimes civiles a continué d'augmenter, atteignant le nombre total le plus élevé de civils tués et blessés depuis avril 2022», a affirmé la Mission de surveillance des droits de l'homme des Nations unies en Ukraine dans un communiqué. Et de préciser qu'«au moins 293 civils ont été tués et 1990 blessés en Ukraine» pour ce mois de juin.
Source: AFP
La Russie dénonce des accusations «gratuites» de cyberattaques
Le Kremlin a qualifié de «gratuites» mardi les accusations de cyberattaques formulées la veille par le Royaume-Uni et l'Union Européenne, qui ont annoncé prendre des sanctions contre Moscou pour ce motif.
«Nous n'acceptons pas ces accusations (...). Ces accusations sont toujours gratuites, elles ne sont jamais argumentées et jamais appuyées par des preuves», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en réponse à une question de l'AFP lors de son point presse quotidien.
Source: AFP
Une série d'explosions entendue à Kiev après une alerte aux missiles
Une série d'explosions a été entendue mardi peu après minuit dans la capitale ukrainienne, a constaté un journaliste de l'AFP, après que l'armée de l'air a averti que plusieurs missiles étaient à l'approche. «Les systèmes de défense aérienne sont en action dans la capitale. L'ennemi attaque Kiev avec des missiles balistiques», a indiqué le maire Vitali Klitschko sur Telegram.
Des incendies se sont déclarés dans le quartier de Holosiivsky, dans le sud de Kiev, selon cette source. Les sirènes d'alerte aérienne ont commencé à retentir dans la capitale avant qu'une demi-douzaine d'explosions ne soient entendues, a constaté l'AFP sur place.
Cette attaque intervient alors que les pays de la «coalition des volontaires», alliés de Kiev, se sont réunis lundi à Paris pour amplifier leur aide à l'Ukraine et accentuer la pression sur Moscou. A cette occasion, neuf pays européens ont créé une coalition «purement défensive» destinée à développer des «capacités antibalistiques» en Europe, qui font aujourd'hui cruellement défaut à Kiev face aux attaques aériennes de la Russie.
«C'est une journée historique pour nous tous», avait salué le président ukrainien, qui ne cesse de réclamer davantage de moyens de défense aérienne face aux missiles balistiques et hypersoniques russes qui s'abattent quotidiennement sur son pays. Depuis juin, Kiev est la cible de frappes massives menées avec un nombre croissant de missiles, en particulier balistiques, plus rapides et plus complexes à intercepter.
Source: AFP
Le Kremlin dénonce la réunion de Paris
Le Kremlin a fustigé lundi la réunion de pays essentiellement européens soutenant l’Ukraine qui doit se tenir à Paris, parlant d’une «coalition de va-t-en-guerre» et qualifiant «de profonde illusion» l’éventualité d’une défaite de la Russie.
«Il s’agit d’une coalition d’illuminés et de va-t-en-guerre (...) qui se bercent d’une profonde illusion quant à la possibilité d’infliger une défaite stratégique à notre pays», a déclaré aux journalistes dont l’AFP le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a ajouté que Moscou «suivra de près» les décisions qui seront prises lors de cette réunion en France.
(Source: AFP)
Trois morts dans la région de Moscou
Des attaques de drones ukrainiennes ont fait quatre morts et sept blessés en Russie, dont trois morts dans la région de Moscou, ont annoncé les autorités locales lundi. «Dans la localité de Pionerski à Istra, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées à la suite de la chute d’un drone», a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov. Il a précisé que deux autres personnes avaient été blessées à Solnetchnogorsk où «un drone a frappé un immeuble résidentiel». Selon le gouverneur, 81 drones ont été abattus dans la région au cours de la nuit.
Dans la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, une femme a été tuée lorsqu’un drone a largué un engin explosif dans la localité de Beriozovka et deux hommes ont été blessés à Krinitchnoïe dans l’explosion d’un autre appareil sans pilote, ont indiqué les autorités locales dans un communiqué.
Dans le sud-ouest de la Russie, le gouverneur de la région de Stavropol, Vladimir Vladimirov, a fait état d’une «attaque ennemie» qui a «déclenché un incendie sur la zone industrielle du village de Viazniki, dans le district de Shpakovski», sans signaler de victime à ce stade.
(Source: AFP)
Des attaques de drones font trois morts et cinq blessés dans la région de Moscou
Des attaques de drones ont tué trois personnes et blessé cinq autres dans la région de Moscou, a annoncé lundi le gouverneur local, Andreï Vorobyov. «Dans la localité de Pionersky à Istra, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées par une chute de drone (...) A Solnechnogorsk, deux personnes ont été blessées après qu'un drone a frappé un immeuble d'appartements», a-t-il écrit sur Telegram.
Le gouverneur a rapporté que 81 de ces engins avaient été abattus dans la région au cours de la nuit. Dans le sud-ouest de la Russie, son homologue de la région de Stavropol, Vladimir Vladimirov, a fait état d'une «attaque ennemie» qui a «déclenché un incendie sur la zone industrielle du village de Viazniki, dans le district de Shpakovsky», sans signaler de victime à ce stade.
L'Ukraine a intensifié dernièrement ses ataques contre la Russie, visant particulièrement des infrastructures d'hydrocarbures pour tenter d'assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.
La Russie continue de son côté de frapper quotidiennement l'Ukraine, plus de quatre ans après le début du pire conflit en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à présent sans issue diplomatique.
Source: AFP