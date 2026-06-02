L'Ukraine a repris du terrain aux Russes pour le deuxième mois d'affilée

L'Ukraine a repris aux Russes quelque 282 km2 en mai, réduisant pour le deuxième mois d'affilée la zone de son territoire contrôlée par Moscou, qui gagnait du terrain depuis l'automne 2023, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

Depuis octobre 2023, la Russie grignotait du terrain mois après mois, sans discontinuer, mais ses avancées avaient commencé à marquer le pas fin 2025, passant d'une progression de 579 km2 en novembre à seulement 23 km2 en mars.

En avril, la zone contrôlée par Moscou avait diminué pour la première fois depuis deux ans et demi, d'environ 120 km2. Le recul des forces de Moscou rapporté par l'ISW n'est cependant pas total : des militaires russes restent infiltrés dans la plupart des zones où l'Ukraine a regagné du terrain.

Source: ATS