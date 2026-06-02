L'Ukraine a repris du terrain aux Russes pour le deuxième mois d'affilée
L'Ukraine a repris aux Russes quelque 282 km2 en mai, réduisant pour le deuxième mois d'affilée la zone de son territoire contrôlée par Moscou, qui gagnait du terrain depuis l'automne 2023, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).
Depuis octobre 2023, la Russie grignotait du terrain mois après mois, sans discontinuer, mais ses avancées avaient commencé à marquer le pas fin 2025, passant d'une progression de 579 km2 en novembre à seulement 23 km2 en mars.
En avril, la zone contrôlée par Moscou avait diminué pour la première fois depuis deux ans et demi, d'environ 120 km2. Le recul des forces de Moscou rapporté par l'ISW n'est cependant pas total : des militaires russes restent infiltrés dans la plupart des zones où l'Ukraine a regagné du terrain.
Source: ATS
La Russie revendique une «frappe massive» avec des «missiles hypersoniques»
La Russie a annoncé mardi avoir mené dans la nuit une «frappe massive» contre des sites du complexe militaro-industriel à travers l'Ukraine avec des «armes de haute précision», y compris des missiles hypersoniques.
L'attaque a notamment visé des cibles à Kiev, Zaporijjia, Kharkiv et Dnipropetrovsk, ainsi que des sites d'infrastructure énergétique et de transport liée à l'armée ukrainienne dans d'autres régions d'Ukraine, a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon les autorités ukrainiennes, une importante attaque russe tôt mardi matin a fait 18 morts, dont six dans la capitale Kiev.
L'armée de l'air ukrainienne a pour sa part indiqué mardi que la Russie a tiré plus de 600 drones et des dizaines de missiles, dont des missiles balistiques plus difficiles à déjouer par la défense antiaérienne.
L'armée de l'air ukrainienne a détecté 73 missiles et 656 drones lancés par l'armée russe, précisant avoir abattu 602 drones et 40 missiles.
Source: AFP
Une attaque russe sur Kiev fait quatre morts et plusieurs blessés
Une importante attaque russe contre l'Ukraine tôt mardi matin a fait treize morts, dont quatre dans la capitale Kiev touchée par des missiles balistiques, ont rapporté les autorités ukrainiennes. «La mort de quatre personnes dans la capitale a été confirmée», a déclaré le maire de Kiev Vitali Klitchko sur Telegram. Il a également fait état de 51 blessés, dont trois enfants, dans des frappes sur plusieurs quartiers de l'agglomération.
«L'ennemi attaque avec des missiles balistiques», avait averti plus tôt le chef de l'administration militaire de la capitale, Tymour Tkatchenko, sur Telegram. Après que des explosions de missiles ont retenti, des habitants se sont précipités vers les abris chargés de sacs et de couvertures dans les rues de Kiev, où un important panache de fumée s'est élevé, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Dans l'est du pays à Dnipro, les autorités ont fait état de cinq mort et 25 blessés. «Le bilan de l'attaque russe contre Dnipro continue de s'alourdir», a souligné le chef de l'administration militaire de la région, Oleksandr Ganja.
Dix personnes ont aussi été blessées à Kharkiv, également dans l'est de l'Ukraine, dont un enfant, a décrit sur Telegram le maire Igor Terekhov. La ville a été «attaquée par 15 drones et deux missiles», a-t-il précisé.
Source: AFP
Feu vert à l’accord Suisse - Ukraine relatif à la reconstruction
Le secteur privé suisse pourra davantage contribuer à la reconstruction de l'Ukraine. Après le National lundi, le Conseil des Etats a accepté mardi par 24 voix contre 1 et 17 abstentions l'accord bilatéral entre la Suisse et l'Ukraine.
L'accord, signé en juillet 2025, permet de renforcer la participation des entreprises suisses en y incluant celles qui ne sont pas encore présentes en Ukraine. Cette approche d'aide liée avec objectif de promouvoir le secteur privé n'est pas conforme à la loi fédérale sur la coopération au développement, d'où la nécessité d'avoir une base légale, a précisé le rapporteur de commission Carlo Sommaruga (PS/GE).
Par cet accord, on passe à une logique d'appels d'offres géré par les autorités suisses sur des demandes formulées par les autorités ukrainiennes. Le risque lié à la corruption, s'il n'est pas nul, est maîtrisé dès lors que les fonds ne sont pas versés à des entités étatiques de l'Ukraine mais directement à des entreprises suisses, a précisé le Genevois.
L'achat de ces biens se fera au moyen d'une aide financière non remboursable. En 2024, le Conseil fédéral a décidé d'allouer à la reconstruction de l'Ukraine 5 milliards de francs d'ici à 2036. Un montant de 1,5 milliard de francs est mis à disposition pour les années 2025 à 2028. De ce montant, 500 millions de francs sont prévus pour la participation du secteur privé.
Source: ATS
Après les frappes russes, Zelensky lance un nouvel appale aux Etats-Unis
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé mardi «absolument nécessaire» l'aide des Etats-Unis pour la livraison de missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot, après une nouvelle nuit de frappes russes sur son pays.
«Une attaque d'envergure et une déclaration absolument claire de la part de la Russie: si l'Ukraine n'est pas protégée contre les frappes balistiques et autres frappes de missiles, ces attaques se poursuivront», a-t-il dit sur X.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie ukrainienne fustige Poutine et sa «terreur»
Les frappes russes nocturnes sur l'Ukraine montrent que le président russe n'a «pour seule carte que la terreur», a estimé mardi le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga, après une nouvelle attaque massive meurtrière sur le pays.
«Poutine est un criminel de guerre et un perdant qui n'a pour seule carte que la terreur. Moscou est en train de perdre sur le champ de bataille. Aucun nombre de missiles ne pourra changer cela», a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Quatre morts dans une attaque russe dans l'est de l'Ukraine
Une attaque russe sur la ville de Dnipro dans l'est de l'Ukraine a fait quatre morts et au moins 16 blessés, dont plusieurs dans un état grave, a indiqué mardi matin le chef de l'administration militaire régionale.
«Le nombre de blessés dans la frappe nocturne russe sur Dnipro est passé à 16 (...) Cette attaque ennemie a coûté la vie à 4 personnes», a déclaré Oleksandr Ganja sur Telegram.
Source: AFP
56 pays dénoncent le comportement du Kremlin
Plus de 56 pays, notamment membres de l'Union européenne et de l'OTAN, ont dénoncé lundi à l'ONU le comportement «inacceptable» de la Russie après la chute d'un drone sur un immeuble en Roumanie la semaine dernière, selon une déclaration lue par la ministre roumaine des Affaires étrangères.
«Ce dernier incident en date a eu un impact direct sur la sécurité de civils innocents en Roumanie. Un tel comportement est inacceptable en vertu du droit international, et doit cesser», a déclaré Oana-Silvia Toiu devant la presse, entourée par des dizaines d'ambassadeurs, notamment américain, français et ukrainien.
Source: AFP
L'Ukraine visée par un nombre record de drones russes
La Russie a visé l'Ukraine avec un nombre record de drones de longue portée en mai, selon une analyse par l'AFP des données de l'armée de l'air ukrainienne, alors que Kiev multiplie ses appels auprès de ses alliés pour renforcer ses défenses antiaériennes.
La Russie a lancé 8150 drones de longue portée contre l'Ukraine en mai, soit 24% de plus qu'en avril, selon une compilation de ces données publiées quotidiennement. Le nombre de missiles russes est également l'un des plus importants depuis le début du conflit: 211 en mai, dont un missile balistique de portée intermédiaire Orechnik pouvant transporter des têtes nucléaires, utilisé pour la 3e fois depuis le début de l'invasion russe en 2022.
Ce nombre record d'attaques de drones de longue portée a été enregistré en dépit d'une trêve de trois jours à partir du 9 mai qui a brièvement fait espérer une reprise du processus de négociation pour mettre fin à la guerre.
Source: AFP
Un mort et plus de vingt blessés dans des frappes russes nocturnes
Des frappes nocturnes russes ont fait un mort et 26 blessés en Ukraine selon les autorités locales lundi, dans un contexte d'intensification des attaques longue portée et d'absence de progrès dans le processus de négociation pour mettre fin au conflit.
Dans la région de Kherson, un homme de 62 ans a été tué dans une frappe de drone russe sur un village et trois personnes ont été blessées dans une frappe d'artillerie qui a touché un immeuble d'habitation, selon les autorités locales.
228 drones interceptés
Huit personnes ont été blessées, dont trois enfants, dans la région de Tchernihiv (nord) où 10'000 personnes ont également été privées d'électricité après une frappe sur une infrastructure énergétique, selon les services de secours et le fournisseur régional d'électricité.
Les autorités locales ont également fait état de sept blessés dans la ville portuaire d'Odessa (sud), quatre dans la région de Dnipropetrovsk, quatre à Kharkiv, et un à Zaporijjia. La Russie a visé le pays voisin avec 265 drones au cours de la nuit de dimanche à lundi, dont 228 ont été interceptés, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne.
Source: AFP
L'Ukraine affirme avoir frappé des sites pétroliers en Russie
L'Ukraine a affirmé dimanche avoir frappé avec des drones un dépôt pétrolier et une station de pompage en Russie, dernière attaque en date visant à priver Moscou des revenus tirés de la vente d'hydrocarbures.
Selon l'armée ukrainienne, des drones ont visé une «station de distribution d'un important oléoduc» dans la région russe de Kirov (centre) et un un dépôt pétrolier dans la région de Rostov (sud). Le gouverneur de la région de Kirov, Alexandre Sokolov, a confirmé sur Telegram que des drones ukrainiens ont touché une «installation» et provoqué un incendie, sans faire de victimes.
Dans la ville de Matveïev-Kourgan, dans la région de Rostov, régulièrement frappée par Kiev, les autorités locales ont décrété l'état d'urgence en raison de l'immense incendie dans le dépôt de pétrole touché par un drone.
La maire de la ville, Dina Alborova, a indiqué que l'incendie s'est propagé sur 3.600 mètres carrés et publié sur les réseaux sociaux des images montrant des panaches de fumée noire. Elle a également indiqué que des habitations et plusieurs commerces ont été touchés.
En Ukraine, une frappe russe a touché dans la ville de Dnipro (centre-est) un entrepôt appartenant à la compagnie postale Nova Poshta, selon laquelle le bâtiment a été «entièrement détruit par les flammes».
Source: AFP
Un drone frappe la centrale nucléaire de Zaporijjia
Un drone a frappé la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine occupé par la Russie, a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Qui a averti: «Attaquer des sites nucléaires, c'est jouer avec le feu».
«Un drone a frappé aujourd'hui un bâtiment abritant une turbine sur le site, provoquant, selon certaines informations, un trou dans son mur», a indiqué samedi soir sur X l'AIEA, basée à Vienne, citant les autorités locales de la centrale. «Il ne devrait y avoir aucune attaque d'aucune sorte provenant de la centrale ou visant celle-ci», a ajouté l'agence en citant son directeur général, Rafael Grossi.
Dans une déclaration relayée par les médias russes, le groupe nucléaire public russe Rosatom a accusé les autorités ukrainiennes d'avoir mené une attaque délibérée. Il a affirmé que le drone était guidé par un câble à fibre optique, ce qui exclurait totalement «la possibilité d'une frappe accidentelle».
«Aujourd'hui, nous nous sommes rapprochés d'un incident qui risque fort d'affecter même ceux qui vivent bien au-delà des frontières de la Russie et de l'Ukraine», a mis en garde le patron de Rosatom Alexey Likhache.
Rejetant ces accusations, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a estimé dans un communiqué qu'elles manquaient de «logique». «On ne comprend pas pourquoi l'Ukraine frapperait sa propre centrale nucléaire située sur son propre territoire, qu'elle cherche elle-même à reprendre sous son contrôle souverain», a déclaré le ministère. «Nous considérons ces déclarations comme une nouvelle opération de désinformation menée par l'État occupant.»
Source: ATS
Un pétrolier et un dépôt touchés par des frappes ukrainiennes dans le sud de la Russie
Des drones ukrainiens ont frappé samedi un pétrolier et un dépôt de pétrole dans le sud de la Russie, provoquant des incendies mais ne faisant pas de victimes, a déclaré Moscou.
Ces dernières semaines, l'Ukraine a intensifié ses attaques de drones sur la logistique et les infrastructures pétrolières dans le sud de la Russie, causant des dégâts considérables, alors que l'offensive à grande échelle de Moscou contre l'Ukraine se prolonge pour la cinquième année consécutive.
Aucune victime à déplorer
Yuri Slyusar, gouverneur de la région de Rostov, dans le sud de la Russie, a déclaré qu'un pétrolier dans le port de Taganrog avait été touché et que les autorités avaient éteint un incendie.
«Aucune fuite de fioul n'a été signalée. Il n'y a pas de victimes», a-t-il déclaré sur Telegram. Yuri Slyusar a précisé qu'une cinquantaine de drones avaient été abattus au-dessus de la région de Rostov pendant la nuit. Aucun décès n'a été signalé, a-t-il ajouté.
Source: AFP