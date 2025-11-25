Macron assure ne pas vouloir «envoyer nos jeunes en Ukraine»

Critiqué pour sa proposition d'un nouveau service national volontaire, Emmanuel Macron a réfuté tout lien avec la guerre en Ukraine, mardi sur la radio RTL: «Il faut vraiment, en tout cas tout de suite, supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. C'est pas du tout le sens de cette affaire», a-t-il insisté.

Photo: AFP

Il a par ailleurs appelé les Européens à exercer davantage de pression sur la Russie. «Nous aurions tort d'être faible face à cette menace. Et donc si nous voulons nous protéger, nous Français, ce qui est ma seule obsession, nous devons montrer que nous ne sommes pas faibles avec la puissance qui nous menace le plus» a déclaré le chef de l'Etat qui participera dans l'après-midi à une réunion par visioconférence de la coalition des soutiens de l'Ukraine.

Le président français a dans le même temps estimé que c'était «aux Européens de décider» comment utiliser les actifs russes gelés, alors que Donald Trump propose dans son plan de paix d'investir dans des projets menés par les Etats-Unis pour reconstruire l'Ukraine.