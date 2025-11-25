Six morts et six blessés dans des frappes russes sur Kiev
Au moins deux personnes ont été tuées et six blessées dans la nuit de lundi à mardi par une attaque russe contre Kiev, ont annoncé les services de secours ukrainiens.
Deux personnes sont mortes et cinq ont été blessées dans le bombardement d'un immeuble résidentiel de neuf étages dans le district de Dniprovsky, et une autre personne a été blessée dans une frappe contre un immeuble du quartier de Pechersky, ont précisé les services de secours.
Source: AFP
«Attaque massive» sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine
Le ministère de l'Energie ukrainien a fait état d'une «attaque massive» russe contre les infrastructures énergétiques du pays mardi matin alors qu'une alerte aérienne a été déclenchée sur l'ensemble du territoire par les forces aériennes après des frappes de missiles et drones.
«Une attaque massive combinée de l'ennemi contre les infrastructures énergétiques est en cours», a indiqué le ministère sur Telegram.
Source: AFP
Macron assure ne pas vouloir «envoyer nos jeunes en Ukraine»
Critiqué pour sa proposition d'un nouveau service national volontaire, Emmanuel Macron a réfuté tout lien avec la guerre en Ukraine, mardi sur la radio RTL: «Il faut vraiment, en tout cas tout de suite, supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. C'est pas du tout le sens de cette affaire», a-t-il insisté.
Il a par ailleurs appelé les Européens à exercer davantage de pression sur la Russie. «Nous aurions tort d'être faible face à cette menace. Et donc si nous voulons nous protéger, nous Français, ce qui est ma seule obsession, nous devons montrer que nous ne sommes pas faibles avec la puissance qui nous menace le plus» a déclaré le chef de l'Etat qui participera dans l'après-midi à une réunion par visioconférence de la coalition des soutiens de l'Ukraine.
Le président français a dans le même temps estimé que c'était «aux Européens de décider» comment utiliser les actifs russes gelés, alors que Donald Trump propose dans son plan de paix d'investir dans des projets menés par les Etats-Unis pour reconstruire l'Ukraine.
La Russie dit avoir intercepté 249 drones ukrainiens dans la nuit de lundi à mardi
La défense aérienne russe a intercepté 249 drones ukrainiens au-dessus de la Russie dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le ministère de la Défense.
Sur ce total, 116 drones ont été abattus au-dessus de la mer Noire, 76 dans la région de Krasnodar, 23 dans la péninsule annexée de Crimée et 16 dans la région de Rostov, a précisé le ministère.
Source: AFP
La région russe de Krasnodar visée par une attaque ukrainienne soutenue
Le gouverneur de Krasnodar a rapporté mardi matin une attaque «soutenue et massive» des forces ukrainiennes sur cette région du sud-ouest de la Russie.
«Au cours de la nuit, la région de Krasnodar a subi l'une des attaques les plus soutenues et massives» de la part de l'Ukraine, a écrit le gouverneur, Veniamin Kondratiev, sur Telegram, faisant état de six blessés.
Source: AFP
De puissantes explosions à Kiev après une alerte aux missiles
De puissantes explosions ont retenti dans la capitale ukrainienne tôt mardi matin, selon une journaliste de l'AFP, après une alerte aérienne déclenchée dans tout le pays.¨
«Il y a une menace de missiles sur toute l'Ukraine», ont prévenu les forces aériennes sur Telegram, le chef de l'administration militaire de Kiev, Timour Tkatchenko, faisant état d'une menace de missiles balistiques.
Source: AFP
Il est «complètement fallacieux» de dire que Trump favorise la Russie, affirme la Maison Blanche
La porte-parole de la Maison Blanche a qualifié lundi de «complètement fallacieuse» l'idée selon laquelle le président américain Donald Trump et son gouvernement favoriseraient la Russie dans les pourparlers pour mettre fin au conflit en Ukraine.
«L'idée selon laquelle les Etats-Unis d'Amérique ne seraient pas engagés à égalité avec les deux belligérants pour mettre fin à la guerre est totalement et complètement fallacieuse», a dit Karoline Leavitt lundi lors d'un échange avec la presse.
Source: AFP
Le Kremlin critique le contre-projet européen
Le Kremlin a indiqué lundi que la contre-proposition européenne à un plan américain en 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine n'était pas constructive et ne convenait pas à la Russie.
«En ce qui concerne les plans qui circulent, ce matin (ndlr: lundi) nous avons appris l'existence d'un plan européen qui, à première vue, n'est pas du tout constructif et ne nous convient pas», a déclaré le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, selon l'agence de presse de presse officiel TASS.
Source: AFP
L'Allemagne salue des «progrès» dans les pourparlers
Le gouvernement allemand a salué lundi «les progrès» réalisés pendant les pourparlers à Genève entre Américains, Ukrainiens et Européens pour mettre fin au conflit avec la Russie.
«Nous considérons comme très positif le fait que des progrès aient enfin à nouveau été réalisés et nous nous réjouissons que les choses avancent», a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand, Sebastian Hille, lors d'un point presse régulier à Berlin.
«Il est important pour l'Europe que les intérêts de l'Ukraine soient pris en compte (...), que les intérêts de l'Europe soient garantis et que rien de ce qui concerne l'Europe ne se fasse sans l'Europe», a martelé Sebastian Hille.
Le chancelier allemand a insisté lundi pour que le Kremlin prenne part aux discussions. sur un plan de paix pour l'Ukraine. «La Russie doit être présente à la table des négociations», a affirmé Friedrich Merz, jugeant néanmoins improbable «une percée» diplomatique cette semaine.
Source: ATS et AFP
Après les négociations à Genève, le Kremlin ne prévoit aucune rencontre avec Washington
Un communiqué du Kremlin indique qu'aucune rencontre entre les délégations russe et américaine n'est prévue cette semaine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également déclaré que Moscou n'avait reçu aucune information supplémentaire concernant le plan de paix.
«Nous n'avons encore rien reçu officiellement», a affirmé Dmitri Peskov selon l'AFP. Il a ajouté savoir que des «modifications» vaient été apportées à la proposition des Etats-Unis pour mettre fin au conflit avec l'Ukraine.
Selon Reuters, le porte-parole a refusé de commenter les changements exigés par les dirigeants européens, assurant qu'il était inapproprié de mener ces négociations par le biais des médias.
Source. AFP
L’Europe doit «soutenir sans condition» le plan de paix en Ukraine
Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, exhorte les chefs d'État et de gouvernement européens à soutenir le plan en 28 points, qui, selon lui, représente une «formidable opportunité» de mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Chaque homme politique européen a le devoir de soutenir pleinement et sans condition ce plan, car c’est le choix rationnel et humain», a-t-il déclaré lundi, s’en prenant aux dirigeants d’Europe occidentale qui tentent de «bloquer» le plan.
La Hongrie a longtemps résisté aux efforts de l'UE visant à faire pression sur Moscou dans le conflit ukrainien.
Zelensky estime qu'il en faut «beaucoup plus» pour une «paix réelle», Kiev fixe trois lignes rouges
A la suite des pourparlers de paix à Genève, Volodymyr Zelensky a commenté l'avancement du plan de paix en Ukraine. «Dans les étapes que nous avons coordonnées avec la partie américaine, nous avons réussi à inclure des points extrêmement sensibles», a-t-il déclaré lors d'une conférence virtuelle en Suède.
Il s'est ensuite montré beaucoup plus ferme: «Ce sont des étapes importantes, mais pour parvenir à une paix réelle, il faut plus, beaucoup plus.»
Trois lignes rouges
De son côté, le président du Parlement ukrainien, Rouslan Stefantchouk, a défini trois «lignes rouges» qui ne devront jamais être franchies dans les négociations de paix:
- Aucune reconnaissance de l'occupation russe des territoires ukrainiens
- Aucune restriction imposée aux forces de défense ukrainienne
- Pas de droit de veto sur le choix des futures alliances
Il a également souligné que l'Ukraine devait être impliquée dans toutes les décisions et que l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN devait faire partie des futures garanties de sécurité.