«Il reste encore beaucoup de travail»
Aucun compromis n'a été trouvé sur les territoires occupés par la Russie

Aucune entente n'a émergé mardi sur la délicate question des zones d'Ukraine contrôlées par la Russie après la rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff. Les propositions américaines «peuvent être discutées» a précisé le Kremlin.
Publié: il y a 16 minutes
Aucune avancée n’a émergé mardi sur le dossier des terres occupées, malgré la rencontre entre Steve Witkoff et Poutine.
Photo: AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

«Aucun compromis» n'a été trouvé ce mardi sur l'épineuse question des territoires occupés par la Russie en Ukraine après une rencontre à Moscou entre le président Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff. L'émissaire américain s'est entretenu pendant près de cinq heures au Kremlin avec le dirigeant russe à propos de ce plan présenté par Washington il y a deux semaines et depuis retravaillé lors de consultations avec les Ukrainiens.

«Nous avons pu nous mettre d'accord sur certains points (...), d'autres ont suscité des critiques, mais l'essentiel est qu'une discussion constructive ait eu lieu et que les parties aient déclaré leur volonté de poursuivre leurs efforts», a indiqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.

Sur la question des territoires occupés par la Russie en Ukraine, qui représentent environ 19% du pays, «aucune solution de compromis n'a encore été choisie», bien que «certaines propositions américaines peuvent être discutées», a précisé Iouri Ouchakov.

Il a qualifié la discussion d'«utile», mais prévenu qu'il «reste encore beaucoup de travail» pour parvenir à un accord, alors que les troupes russes ont accéléré leur avancée sur le front. Après cet entretien avec les Russes à Moscou, Steve Witkoff et Jared Kushner pourraient rencontrer mercredi en Europe une délégation de Kiev, selon une source ukrainienne à l'AFP.

«Nous sommes prêts»

Quelques heures avant sa rencontre avec les Américains, Vladimir Poutine avait menacé les Européens, les accusant de chercher à «empêcher» les efforts de Washington pour mettre fin au conflit. «Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant», a-t-il lancé aux journalistes, en marge d'un forum économique.

Des propos qui tranchent avec ceux du chef de l'Otan, Mark Rutte, qui s'est dit peu avant convaincu que les efforts américains en Ukraine «finiront par rétablir la paix en Europe». La veille, Washington s'est déclaré «très optimiste» sur son plan présenté il y a deux semaines.

Le président américain Donald Trump a répété pour sa part mardi que le règlement du conflit en Ukraine était une question complexe. «Ce n'est pas une situation facile, croyez-moi. Quel gâchis», a-t-il dit.

Gagne-t-il du temps?

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sous forte pression politique et diplomatique, a accusé la Russie d'utiliser les pourparlers actuels pour tenter «d'affaiblir les sanctions» visant Moscou. Il a appelé à la fin de la guerre et pas «seulement à une pause» dans les combats, lors d'un déplacement en Irlande.

Les Etats-Unis ont annoncé fin octobre des sanctions contre deux géants du secteur des hydrocarbures russes, Rosneft et Lukoil, les premières sanctions d'importance prises par Donald Trump contre la Russie depuis son retour au pouvoir. Les Européens espèrent que l'administration Trump, soupçonnée de complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine, ne sacrifiera pas l'Ukraine, considérée comme un rempart face à la Russie.

Pendant ce temps, l'armée russe progresse

Ces discussions se sont déroulées alors que les forces russes ont réalisé en novembre leur plus grosse progression sur le front en Ukraine depuis un an, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP, émanation de l'American Enterprise Institute), deux centres de réflexion américains spécialisés dans l'étude des conflits.

En un mois, la Russie a pris 701 km2 aux Ukrainiens, la deuxième avancée la plus importante après celle de novembre 2024 (725 km2), en dehors des premiers mois de guerre au printemps 2022.

La Russie a revendiqué lundi la prise de la ville de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, un noeud logistique clé pour Kiev, ainsi que celle de Vovtchansk, dans le nord-est. Mais l'Ukraine a affirmé mardi que les combats à Pokrovsk se poursuivaient. En novembre, la Russie a tiré plus de missiles et de drones lors de ses attaques nocturnes sur l'Ukraine que durant le mois précédent, soit un total de 5660 missiles et drones longue portée (+2%).

En interne, le président ukrainien est affaibli par un vaste scandale de corruption impliquant ses proches et qui a contraint son puissant chef de cabinet, Andriï Iermak, à la démission vendredi.La semaine s'annonce «cruciale» pour l'Ukraine, a estimé la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas.

