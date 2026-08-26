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Il est décédé à son domicile
Tim Curry, célèbre acteur anglais, est mort à 80 ans

L'acteur anglais Tim Curry, célèbre pour son rôle culte dans «The Rocky Horror Picture Show», est décédé à 80 ans à son domicile de Los Angeles, a révélé TMZ mercredi.
Publié: il y a 21 minutes
L'acteur anglais Tim Curry est décédé à 80 ans à son domicile de Los Angeles
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

L'acteur anglais Tim Curry, célèbre pour son rôle du Dr Frank-N-Furter dans le film culte «The Rocky Horror Picture Show», est décédé à l'âge de 80 ans, a annoncé mercredi le média américain TMZ, spécialiste des célébrités.

Tim Curry, qui souffrait de problèmes de santé depuis plus de dix ans après un grave AVC qui l'avait laissé lourdement handicapé, est décédé à son domicile de Los Angeles, selon TMZ, citant des sources anonymes.

Débuts sur les planches de théâtre

L'acteur, qui a commencé sa carrière dans les théâtres londoniens, a incarné le Dr Frank-N-Furter, un savant fou extratrerrestre autoproclamé «travesti de Transylvanie», sur scène puis dans le film de 1975 «The Rocky Horror Picture Show», devenu un classique et toujours projeté au cinéma plus de 50 ans après sa sortie.

Il a également incarné le clown effrayant dans l'adaptation du livre de Stephen King «Ça» et joué dans des films comme «Annie» ou «Charlie et ses drôles de dames».

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