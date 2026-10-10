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«De graves blessures»
Il entre dans l'enclos d'un tigre et se fait violemment attaquer

Un homme est entré samedi dans l’enclos des tigres d’un zoo du nord de l’Angleterre: il a été attaqué et grièvement blessé. La police assure que l’animal est resté dans l’enclos et qu’il n’y a pas de risque pour le public.
Publié: il y a 11 minutes
Un homme est entré samedi dans l’enclos des tigres d’un zoo du nord de l’Angleterre. (Image d'illustration)
Photo: Dukas
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AFP Agence France-Presse

Un homme a été attaqué et grièvement blessé samedi par un tigre dans un zoo situé dans le nord de l'Angleterre, a annoncé la police. La police du South Yorkshire a indiqué avoir reçu des signalements vers 13H30 (12H30 GMT) faisant état de l'entrée d'un homme dans l'enclos des tigres au Yorkshire Wildlife Park, près de Doncaster.

«Le tigre a ensuite attaqué l'homme, ce qui a entraîné de graves blessures», a déclaré la police dans un communiqué. «Le tigre est resté dans l'enclos après l'incident et il n'y a pas de risque plus large pour le public», a-t-elle précisé. Le parc a été évacué et des agents sont toujours sur place pour y mener des investigations, selon la même source.

Seulement 500 individus restants

Le parc animalier a confirmé qu'un «incident grave» s'était produit dans l'enclos des tigres, entraînant la fermeture du site pour le reste du week-end. Le service des ambulanciers du Yorkshire a indiqué avoir envoyé deux ambulances par la route et une autre équipe par voie aérienne sur place.

L'attraction appelée «la Terre des tigres» dispose d'une passerelle surélevée de 300 mètres de long, depuis laquelle les visiteurs peuvent observer les tigres de Sibérie, dans leur enclos, qui comprend une zone boisée, une prairie et un bassin avec une cascade. On estime qu'il ne reste qu'environ 500 individus de cette sous-espèce menacée à l'état sauvage.

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