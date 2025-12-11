Une nouvelle initiative européenne vise à améliorer le soutien aux victimes. Un accord entre le Conseil de l'UE et le Parlement prévoit l'établissement d'une hotline commune 116 006, renforçant les mesures de protection adoptées en 2012.

L’UE renforce la protection des victimes avec un numéro unique commun

AFP Agence France-Presse

L'Union européenne va renforcer les droits des victimes de crimes, grâce notamment à la mise en place d'un numéro de téléphone unique, ont annoncé mercredi le Conseil des ministres de l'UE et le Parlement européen. Les pays de l'UE «seront tenus de mettre en place des lignes d'assistance (hotlines) pour les victimes, où celles-ci pourront obtenir des informations sur leurs droits et recevoir un soutien émotionnel, ainsi que des conseils sur les services d'aide», a indiqué le Conseil de l'UE, qui regroupe les 27 Etats membres, en annonçant cet accord obtenu avec le Parlement européen.

Et dans toute l'UE, cette «hotline» aura le même numéro: 116 006, même si les numéros nationaux pourront continuer d'exister, selon ce texte. L'accord doit encore être formellement ratifié par les Etats membres et le Parlement européen. Il vient renforcer un précédent accord qui date de 2012, adopté pour mieux protéger les droits des victimes partout dans l'Union européenne, grâce, entre autres, à un accès gratuit à un soutien psychologique ou à un interprète.