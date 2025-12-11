DE
FR

Une nouvelle hotline
L’UE renforce la protection des victimes avec un numéro unique commun

Une nouvelle initiative européenne vise à améliorer le soutien aux victimes. Un accord entre le Conseil de l'UE et le Parlement prévoit l'établissement d'une hotline commune 116 006, renforçant les mesures de protection adoptées en 2012.
Publié: 04:24 heures
L'UE va mettre en place un nouveau numéro de téléphone unique pour les victimes de crimes.
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'Union européenne va renforcer les droits des victimes de crimes, grâce notamment à la mise en place d'un numéro de téléphone unique, ont annoncé mercredi le Conseil des ministres de l'UE et le Parlement européen. Les pays de l'UE «seront tenus de mettre en place des lignes d'assistance (hotlines) pour les victimes, où celles-ci pourront obtenir des informations sur leurs droits et recevoir un soutien émotionnel, ainsi que des conseils sur les services d'aide», a indiqué le Conseil de l'UE, qui regroupe les 27 Etats membres, en annonçant cet accord obtenu avec le Parlement européen.

A lire aussi
Accident mortel à Collonges: famille et amis rendent un dernier hommage
Quatre Fribourgeois tués
Les hommages des proches pleuvent après la tragédie aux portes de Genève
Passé par l'Hôtel de police de Lausanne, un homme est décédé au CHUV
Algérien de 40 ans
Arrêté par la police lausannoise, un homme est décédé au CHUV

Et dans toute l'UE, cette «hotline» aura le même numéro: 116 006, même si les numéros nationaux pourront continuer d'exister, selon ce texte. L'accord doit encore être formellement ratifié par les Etats membres et le Parlement européen. Il vient renforcer un précédent accord qui date de 2012, adopté pour mieux protéger les droits des victimes partout dans l'Union européenne, grâce, entre autres, à un accès gratuit à un soutien psychologique ou à un interprète.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus