Des responsables talibans sont arrivés à Bruxelles ce mardi pour discuter avec l'UE du renvoi d'exilés afghans. Cette rencontre inédite suscite l'indignation des défenseurs des droits humains.

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Des responsables talibans sont arrivés à Bruxelles mardi pour échanger avec l'Union européenne sur le renvoi d'exilés afghans vers leur pays d'origine. «Les réunions ont été constructives et l'on peut espérer qu'elles déboucheront sur des évolutions positives», respectant les droits des Afghans présents dans l'UE, a indiqué un responsable afghan sous couvert d'anonymat.

Un porte-parole de la Commission européenne a indiqué de son côté qu'une réunion «technique» avait bien eu lieu entre des représentants des Etats membres et des «autorités de facto afghanes responsables du retour et de la réadmission».

Cette rencontre inédite a suscité la colère de défenseurs des droits humains. C'est la première fois que des représentants de l'administration talibane sont reçus par l'UE à Bruxelles. La délégation était conduite par Abdul Qahar Balkhi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères afghan, selon une source informée.

La Commission européenne avait expliqué plus tôt que cette réunion serait «l'occasion pour les Etats membres, au niveau technique, d'établir des contacts» avec les autorités talibanes au sujet de l'immigration.

«Pas d'autres options»

Des pays européens voudraient renvoyer en Afghanistan des «personnes représentant une menace pour la sécurité et des criminels ayant commis des infractions graves», selon un porte-parole de l'exécutif européen, Markus Lammert.

La Commission européenne a estimé qu'elle n'avait «pas d'autre option» que de discuter avec les autorités talibanes pour permettre ces renvois en Afghanistan. «Nous n'allons pas reconnaître le régime taliban, certainement pas, mais je pense qu'il est malgré tout important de leur parler» des questions migratoires, avait mis en avant le commissaire européen Magnus Brunner, il y a une dizaine de jours

Crédibilité «sapée»

Mais Bruxelles a essuyé une pluie de critiques de la part de défenseurs de droits humains, dont celles de la lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai. La militante pakistanaise s'est dite «ébranlée et profondément troublée» par cette visite, en accusant les autorités talibanes «d'arrêter, de battre et d'exécuter les femmes qui osent s'exprimer ou enfreindre leurs règles».

Un rassemblement associatif a été organisé mardi après-midi à Bruxelles pour protester contre cette rencontre. «Les pays de l'UE sapent leur crédibilité en condamnant d'un côté les exactions des talibans, exigeant que leurs auteurs rendent des comptes, tout en coopérant avec les talibans sur les retours forcés d'autre part», a dénoncé Human Rights Watch (HRW).

Le gouvernement taliban est revenu au pouvoir en 2021, après 20 ans de guerre et un retrait précipité des forces américaines d'Afghanistan, mais n'a depuis jamais été reconnu par l'Union européenne. Depuis cette date, les talibans se targuent d'avoir rétabli la sécurité dans un pays qui a connu des décennies de guerre et de nombreux attentats dans le passé.

Un million de demandes d'asile

Face aux critiques, la Commission européenne a souligné depuis des semaines que cette réunion, coordonnée avec la Suède, se déroulait à un «niveau technique», et donc pas directement avec les dirigeants du gouvernement afghan. La rencontre a fait suite à deux déplacements de responsables européens en Afghanistan, portant sur le même sujet, a aussi fait valoir l'exécutif européen.

Les pays de l'UE ont reçu environ un million de demandes d'asile déposées par des Afghans entre 2013 et 2024, selon l'agence de statistiques de l'UE. Environ deux fois moins ont été approuvées sur cette période.

Une vingtaine de pays de l'UE cherchent des voies pour renvoyer des migrants vers l'Afghanistan. Dans une lettre en octobre, ces Etats membres avaient réclamé à Bruxelles «des solutions diplomatiques et pratiques» pour avancer sur ce dossier.

La Belgique doit «faciliter les réunions»

La Belgique est un des pays qui a poussé l'initiative sous l'autorité de la ministre de la migration Anneleen Van Bossuyt. Cette dernière est issue du camp conservateur flamand comme le Premier ministre Bart De Wever.

Le chef de la diplomatie belge, le centriste francophone Maxime Prévot, a toutefois indiqué la semaine dernière «désapprouver personnellement la démarche d'inviter des représentants du régime des talibans à Bruxelles».

Mais, a-t-il ajouté, en tant que pays hôte des institutions européennes, la Belgique doit «faciliter les réunions organisées par celles-ci et ne pas créer d'obstacles». «Cela ne vaut pas une invitation par la Belgique».

Cinq visas délivrés

Cinq responsables talibans ont ainsi obtenu l'autorisation d'entrer en Belgique, a indiqué lundi soir une porte-parole du ministère belge des affaires étrangères, avant qu'une source au fait des discussions confirme leur arrivée à Bruxelles mardi.

Les visas ont été octroyés après un examen du profil des cinq responsables par les services de renseignement belges. Cette analyse a montré qu'ils ne constituaient pas une menace.