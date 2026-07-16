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Renforcer l'innovation
Uber rachète Delivery Hero pour plus de 12 milliards d'euros

Delivery Hero, leader allemand de la livraison de repas, a accepté le 16 juillet une offre de rachat d'Uber. L'opération, évaluée à 12,7 milliards d'euros, vise à renforcer l'innovation dans la mobilité et le quick commerce.
Publié: 09:38 heures
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Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Le géant américain Uber s'offre Delivery Hero pour un montant record.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

L'entreprise allemande de livraison de repas Delivery Hero a annoncé jeudi accepter une offre de rachat du géant américain Uber, une opération chiffrée à 12,7 milliards d'euros et une nouvelle tentative majeure de consolidation dans le secteur. Uber était déjà le premier actionnaire de son concurrent allemand, avec environ 36% des parts détenues indirectement, et cette offre lui permettrait d'obtenir la majorité du groupe implanté à Berlin.

«La plateforme mondiale de mobilité et de livraison d'Uber, ainsi que notre engagement commun en faveur de l'innovation, font de ce partenariat le bon choix pour capitaliser sur les atouts de Delivery Hero dans la livraison de repas locale et le 'quick commerce'», a déclaré Niklas Östberg, directeur général et cofondateur de Delivery Hero, cité dans le communiqué.

Il s'agit d'une nouvelle opération de consolidation dans le secteur de la livraison de repas, après l'acquisition du français Deliveroo par l'américain DoorDash et celle du néerlandais Just Eat Takeaway par son compatriote Prosus. L'offre de 41,50 euros par action Delivery Hero correspond à une prime d'environ 34% par rapport au cours moyen du titre sur les trois derniers mois.

Un mastodonte de la livraison

Vers 08H00 GMT, les investisseurs de la bourse de Francfort gardaient la tête froide face à l'annonce, l'action du groupe reculant de 1,00%, à 37,80 euros. La vente devrait être achevée au second semestre 2027, sous réserve des autorisations règlementaires, notamment le feu vert du gendarme de la concurrence, espère Delivery Hero.

Par ailleurs, Uber s'engage à ce que la société allemande soit dirigée «de manière indépendante et exclusivement» par son directoire et à ce que ses employés soient «protégés» pendant trois ans. Le mastodonte américain s'engage aussi à investir deux milliards d'euros jusqu'en 2031 en Allemagne.

Delivery Hero, comme tout le secteur de la livraison de repas, a connu une forte croissance depuis sa fondation en 2011, encore accélérée par la pandémie de Covid-19. Mais l'entreprise n'a jamais été rentable. Pour éponger ses dettes, Delivery Hero va également céder des activités dans 14 pays en Europe et en Amérique du Sud pour 1,4 milliard d'euros à SSW Partners, une société d'investissements basée à New York.

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