Un F-16 turc s'est écrasé mercredi près de Yalova, au sud-est d'Istanbul. Le pilote s'est éjecté et a été hospitalisé. Les autorités enquêtent sur cet accident spectaculaire.

Un pilote survit miraculeusement après le crash d'un avion de chasse en Turquie

Un pilote survit miraculeusement après le crash d'un avion de chasse en Turquie

AFP Agence France-Presse

Un avion de chasse F-16 de l'armée turque s'est écrasé mercredi sans faire de victime dans la province de Yalova, dans le nord-ouest de la Turquie, a annoncé le ministère turc de la Défense. «Un avion F-16 de l'Armée de l'Air s'est écrasé à Yalova lors d'un vol d'entraînement. Le pilote s'est éjecté et a survécu», a indiqué le ministère dans un communiqué.

«Les causes de l'accident seront déterminées après une enquête approfondie», a ajouté le ministère sans faire état d'éventuels dégâts sur le lieu de l'accident, situé au sud-est d'Istanbul, près de la mer de Marmara. Des images du crash diffusées par l'agence privée turque IHA montrent une explosion suivie de deux épais panaches de fumée distincts, l'un blanc, l'autre noir, dans une zone semblant dépourvue d'habitations.

Selon la chaîne privée turque NTV, l'avion s'est écrasé près d'une base aérienne. Le pilote a été hospitalisé et plusieurs équipes de secours ont été dépêchées sur les lieux, a rapporté la chaîne de télévision. Un F-16 de l'armée turque s'était déjà écrasé fin février dans l'ouest de la Turquie, tuant son pilote.