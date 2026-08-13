Un incendie sur le bateau «Toys Boat» en Turquie a conduit à l’hospitalisation de onze personnes intoxiquées par les fumées. Les 115 passagers ont été évacués près de Fethiye jeudi, selon les autorités.

Un bateau pour enfants prend feu en pleine mer en Turquie

Un bateau pour enfants prend feu en pleine mer en Turquie

ATS Agence télégraphique suisse

Onze personnes intoxiquées par les fumées d'un incendie à bord d'un bateau proposant des excursions pour enfants et parents ont été hospitalisées jeudi dans le sud-ouest de la Turquie, ont annoncé les autorités maritimes turques.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Selon la Direction des affaires maritimes, 115 personnes se trouvaient à bord du «Toys Boat» – une embarcation longue de plusieurs dizaines de mètres équipée de jeux pour enfants –, dont 103 passagers et huit animateurs, lorsque les flammes se sont déclarées.

Ces 115 personnes «ont été évacuées vers le rivage», a indiqué la même source, précisant que «onze passagers affectés par l'inhalation de fumées ont été transportés à l'hôpital en ambulance».

Clients et employés en sécurité

«Aucun d'entre eux ne se trouve dans un état grave», a-t-elle souligné sur X, sans indiquer si des enfants figurent parmi les personnes intoxiquées. Contactés par l'AFP, les garde-côtes turcs ont indiqué avoir évacué 107 personnes, sans pouvoir préciser si des enfants figuraient parmi elles.

Le bateau, calciné par les flammes sur toute la longueur selon des images diffusées par les médias turcs, se trouvait à proximité d'une crique au nord de la station balnéaire de Fethiye, très prisée notamment des touristes britanniques. «Nous tenons à informer le public que nos clients et nos employés sont en sécurité», a indiqué l'entreprise exploitant le bateau dans un communiqué publié sur Facebook.



