Une fusillade a fait huit morts et un blessé grave jeudi dans trois villages de la province d'Afyonkarahisar, en Turquie. La police traque activement le suspect en fuite.

Huit morts dans une fusillade dans l'ouest de la Turquie

Huit morts dans une fusillade dans l'ouest de la Turquie

AFP Agence France-Presse

Huit personnes sont mortes dans une fusillade qui a touché trois villages distincts du centre-ouest de la Turquie jeudi, a-t-on appris auprès de responsables locaux.

«Huit de nos citoyens ont perdu la vie et un autre a été grièvement blessé dans une attaque armée dans notre province», ont affirmé les services du gouverneur d'Afyonkarahisar. La police pourchasse le tireur présumé, qui aurait fui en voiture.