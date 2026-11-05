Huit morts dans une fusillade dans l'ouest de la Turquie

AFP Agence France-Presse
Huit personnes sont mortes dans une fusillade qui a touché trois villages distincts du centre-ouest de la Turquie jeudi, a-t-on appris auprès de responsables locaux.
«Huit de nos citoyens ont perdu la vie et un autre a été grièvement blessé dans une attaque armée dans notre province», ont affirmé les services du gouverneur d'Afyonkarahisar. La police pourchasse le tireur présumé, qui aurait fui en voiture.
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